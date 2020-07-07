线上线下都有“运动圈”

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今年上半年，线上健身迎来高速发展，在线人数增长、活跃用户占比增加、运营数据节节攀升。线上办赛，扩大了“健身圈”。目前，线下赛事正有序恢复。未来线上、线下互相融合的办赛模式将是大趋势。企业和社会组织等办赛主体，要思考如何创新全民健身组织形式、提供个性化精准服务，以更好满足健身人群的需求。

虽然国内外多项大型体育赛事因新冠肺炎疫情改期或取消，但上海市民运动会却没有在这个盛夏停办。上海市民运动会组织方充分利用互联网、人工智能等技术，让这个“身边的奥运会”，变成了“线上的奥运会”，广大市民的运动热情在网络上得以释放。

今年上半年，线上健身迎来高速发展，在线人数增长、活跃用户占比增加、运营数据节节攀升。这与疫情期间群众居家时间长、健身健康意识进一步提升有关。如何让线上、线下的“运动圈”形成联动？各方都在努力寻求融合之道。

搭建线上平台

不久前，浙江省体育局群体处联合浙江师范大学体育学院组织开展“新冠肺炎疫情期间浙江省城乡居民居家健身状况调研”，对全省11个地级市的21118名城乡居民进行随机问卷调查。

调查结果显示，疫情防控期间，浙江全省居民居家体育健身状况总体较好，健身意识增强，具有体育锻炼习惯的居民比例增长14.36%，81.54%的居民进行健身活动且频率较高，40.48%的居民平均每周进行3次居家体育健身，75.03%的居民平均每次健身时间在15分钟以上。

如何引导大众的健身热情，让健身更有科学性和延续性？这是体育部门要面对的新趋势。

6月末，广东省体育局正式推出线上赛事活动平台——2020年湾区运动汇。在第一期发布的方案中，湾区运动汇收到了广东省内10余家体育协会和相关企业报送的近20个线上体育运动解决方案，涵盖跑步、攀岩、骑行、瑜伽、滑板等运动。体育爱好者可通过小程序平台和各企业线上平台参与。

广东省体育局体育产业与科教宣传处副调研员朱志刚表示，湾区运动汇形式新颖，拥有一股凝聚力，汇集了优质的资源，呈现了丰富的活动内容。例如，广东省田径协会将携手一家线上跑步软件公司，举办全民健身幸福广东线上健康跑活动，参赛选手跑步或徒步，完成所报项目能获得电子完赛证书；广东省体操技巧协会将上线广场舞大赛，爱好者不仅可在自己社区“笑傲江湖”，还可以“跨城约战”。

每步科技（上海）有限公司为上海市民运动会线上赛事部分提供技术支持。公司创始人马京伟表示，随着人们参与热情的增加，线上运动会的比赛内容也在不断增加。最早的项目只有跳绳、广播操等几项，随着关注度攀升，吸引的用户越来越多，参与越来越踊跃，掀起线上健身的热潮。现在的线上赛事部分有竞赛类、展示类、趣味类等形式，有路跑、定向赛等近百项运动项目，覆盖的人群年龄段比较广，已经举行了300多场，参与人数有近50万人次。

调整经营思路

近来，健身人群的项目选择也悄然呈现出多元化的态势：健身操类、跑步类、拉伸运动以及跳绳等运动方式，受场地限制较少且个人化，备受青睐。

这种变化对健身者和相关产业都产生了影响，在浙江省体育局的调研中，超过六成的健身者认为，居家体育健身没有平常体育锻炼效果好，54.73%认为居家体育健身无法取代平常体育锻炼。

杭州的莱茵体育生活馆于3月中旬重新开馆，目前平日的客流量300—500人，周末可以达到600—800人。莱茵体育生活馆总经理苏闪表示，客流出现了快速增长：“4月的销售额相比去年同期增长了80%，5月的增速有所下降，6月的数据还没出来，但也肯定高于去年同期。”不过，场馆里的球类活动还没有恢复热闹，苏闪说：“经营还有很大提升空间，当务之急是先通过各类防控措施，给健身者更多‘安全感’。”

增加服务时段也是让球类活动回暖的积极尝试。在黄浦江畔的上海市绿地缤纷城，洛克公园首家24小时营业的球场4月底正式开业。据球场工作人员介绍，晚上10点以后，球场会有少量工作人员值班，球迷进场可通过手机扫码，球场设施都可以自助使用。上海洛合体育发展有限公司CEO戴富祺说：“傍晚下班后打球的人很多，有了24小时篮球场，大家可以错峰运动，不用担心球馆关门。”6月以来，到洛克公园打球的人数有了明显增长，近一个月的增长幅度在10%以上。其中，18—40岁年龄段是参与篮球运动的主力人群。

探索发展模式

6月23日是“国际奥林匹克日”，国际奥委会特意组织奥运选手与普通民众进行全球最大规模线上锻炼，通过这种方式来度过这个特殊的“国际奥林匹克日”。国际奥委会发出了“保持强大、保持活跃、保持健康”的号召，传递出的体育力量为每个人带来希望和精神鼓舞。

在奥林匹克日当天，不少中国体育明星也参与到活动中，在线上分享自己的运动经验，在体育爱好者中产生强烈反响。微博运动负责人、中国男篮前国手范斌表示：“线上健身如果想要行稳致远，还是需要采取‘明星教练+优质内容’的组合，才能从根本上提高用户的留存率。随着生活逐渐恢复正常，用户还是有回归线下的趋势，长远来看，线上和线下并存是大趋势。”

“体育部门要善于在危机中开新局。经历这次新冠肺炎疫情，我们发现市民群众的健身需求越来越强烈，对运动增强免疫力有了更深的认识。”上海市体育局群体处处长桂劲松说，“未来，线下赛事可能会逐步有序恢复，但短期内是很难达到以往的数量和规模，因此体育赛事活动还是会出现供不应求的情况。我们将积极支持企业、社会组织等各类办赛主体转变思路，结合更多科技手段，探索线上、线下互相融合的办赛模式，创新全民健身组织方式，提供个性化精准服务，更好地满足市民的健身需求。”

马京伟表示：“全民健身未来依然会有积极的发展势头，疫情期间，人们健身意识提升，主动性增强，或主动或被动，有了更多健身的尝试，比如多元化、多样化的居家健身层出不穷。疫情之后，人们的运动热情得到释放，会有很多健身形式和项目被保留下来，成为健身新方式。”

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 16 版）