社区治理 像绣花一样精细

一天走2.6万步的网格员、占领朋友圈封面的社区书记、夺得排行榜冠军的物业管家……最近，有这样一群人活跃在广东珠海各大社区。几个月来，珠海市委政法委牵头，建起了由市、区、镇（街）、村（社区）、网格组成的五级网格防控体系，全市1317个综治网格、1408名综治网格员与有关部门密切配合，做好疫情防控、推动复工复产、改善民生服务。

关键时候顶得上、扛得住，源于平时精细化的社区治理。在香洲区梅华街道南村社区，新城市中心广场是典型的老旧小区，记者却被小区里焕然一新的儿童游乐场和小菜园吸引了目光。“你肯定想不到，这里以前是一片臭气熏天的垃圾堆；这样的变化，是小区居民自己推动实现的。”南村社区党委书记林文胜说。

原来，2016年起，香洲区引入社区居民议事制度，作为首个试点，南村社区当年10月选出107名代表，率先组建起南村社区议事会，保障每50户居民有1名代表“发声”。“小区东北面街边原来有一排大排档，随意堆放餐厨垃圾，居民跟着往这里倒垃圾，成为小区的痛点。”作为议事会的代表，老居民、老党员华志涛推动议题上会，经过多方讨论和参与，问题很快得到解决。

议事会怎么开？林文胜拿出一本《南村社区议事协商规则与制度汇编》，“会议资料提前多少小时发给代表”“每次发言限时几分钟”等都规定得清清楚楚。“在珠海，居民议事正被推广到更多社区，化解矛盾纠纷，营造熟人社区，有助于形成和谐友善、守望互助的生活共同体。”珠海市民政局局长陈耀平说。

中午，珠海市金湾区海澄村居家养老服务站的社区饭堂里，热腾腾的饭菜冒着香气，老人们正围坐桌边悠闲地用餐，几名“红马甲”在往来奔忙。

他们就是恒爱社工组织的专业社工和志愿者，除了食堂，海澄村公共服务中心一整层楼的书法班、康复室等都由他们管理。80多岁的陈张甲和汤兰好夫妇是这里的常客：“饭菜可口健康，吃完饭还能聊聊天、解解闷，平时到楼里练字、健身，多好！”

用共建共治实现共享，珠海引入的不光有社会组织，还有“城市管家”。珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司就是横琴新区的“管家”，该公司由横琴新区与万科物业公司合作成立，将横琴新区建设成“物业城市”。

“什么是‘物业城市’？就是把一座城当作一个小区，像绣花一样精细管理。”横琴新区综合执法局局长赵振武说。据大横琴城资总经理宋澜涛介绍，“城市管家”的管养范围从“地上”到“地下”，覆盖全岛市容环卫、市政道路、城市照明、园林绿化、水利设施、海底隧道等设施，有效提升了公共资源的管理效率。

“珠海探索居民议事、引入社会组织、尝试管理新模式，积极营造共建共治共享社会治理格局，进一步提升群众的获得感和幸福感。”珠海市委常委、政法委书记张强说。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 11 版）