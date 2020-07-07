日本连续3天新冠确诊超200例

近日，日本疫情出现明显反弹，据日本广播协会电视台5日统计，截至当地时间22时（北京时间21时），日本当日新增新冠确诊病例208例，连续3天单日新增超过200例，目前累计确诊19822例，累计死亡977例。

6日，日本经济再生大臣西村康稔在召开的新冠肺炎疫情委员会会议中表示，新冠肺炎新增确诊病例主要集中在更加年轻的人群，同时，确诊的中老年人数量有所增加。

日本首都东京已连续多日单日新增病例超过百例。在以东京都为核心的首都圈地区，多所学校和幼儿园因出现疫情，相继停课。在东京武藏野市的一家幼儿园，因2名学生和3名教员被确诊，该园在对约25人进行核酸检测后，计划于本周停课。

在中小学方面，东京江东区的一所中学和世田谷区的一所小学分别有1名学生被确诊，目前，世田谷区这所小学已经临时停课。

据NHK统计，进入7月以来，日本已新增1056例新冠确诊病例，其中首都圈地区新增779例，这其中东京都最多，达540例。

北京商报综合报道