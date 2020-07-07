人民时评：今年高考，在不同中孕育不凡

懂得个体的愿望与宏大的时代语境息息相关，将个人的成长汇入国家发展与人类进步当中，是这届特殊高考给全体考生带来的启示

延期一个月后，2020年高考在万众瞩目中拉开帷幕。全国1000多万名考生，怀抱对未来的憧憬，肩负着各方的期待，走进考场，追寻梦想。

这届高考无疑是特殊的。这是在疫情防控常态化背景下的一次高考，是考试招生制度改革进入攻坚期的一次高考，也是疫情防控期间全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。正因如此，在选拔与评价功能之外，2020年的高考，更多了几分守护的味道、期许的分量。

众志成城的磅礴伟力，守护着千万名考生的健康和梦想。突如其来的疫情打乱了这一届高三学子学习备考的节奏，在加油冲刺的关键时刻，一边关注自己和家人的健康，一边稳住心神、潜心备考，始料未及，却必须迎难而上。艰难的时刻，党中央带领广大人民群众万众一心、守望相助，汇聚成战胜疫情的强大力量，成就了这一届考生走进考场、实现梦想的可能。可以说，是每一位医生、每一位教师、每一位战士以及每一位普通民众共同为这届考生铸就了平安健康之基、托起了扬帆远航之梦。

特殊的备考，也为人生积蓄前行的力量。对于广大高三考生来说，疫情或许打乱了学习节奏，却也提供了一次重新思考人生、审视未来的机会。在这场全球突发公共卫生事件面前，他们会更清晰地意识到守护百姓安康、实现国家富强，仍需要在科研、医疗、公共服务等各方面付出持之以恒的努力。懂得个体的愿望与宏大的时代语境息息相关，将个人的成长汇入国家发展与人类进步当中，在选择未来方向时，更多些敢担使命、敢负重任的豪情，是这届特殊高考给全体考生带来的启示。

在特殊中感受不同，在不同中孕育不凡。2020年高考的考试管理和考务组织工作也面临更大挑战。安全、公平、科学、规范地做好高考工作，不仅是整个社会的期待，也是党和人民赋予的历史使命。

面对疫情防控常态化下的高考，教育战线的全体工作人员既是组考者，也是应考者。要以最严格的措施，做好疫情防控，因地制宜制定高考防疫组考方案，增加疫情防控和公共卫生突发事件应急处置的准备；以最严格的标准，确保考试安全，根据今年考试的新情况，制定高考安全工作方案，加强对试卷命制、印刷、运送、保管等各环节的管理，确保全程监控、无缝衔接；以最严厉的手段，打击考试作弊，强化高考标准化考点建设，实施考生身份识别、考试过程视频监控，细化应对极端天气等自然灾害的专项预案，开展应急演练；以最严密的程序，保障招生公平。要严格执行高校招生“六不准”“十严禁”“30个不得”等招生工作禁令，坚持“阳光招生”，强化信息公开，认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理。

道阻且长，行则将至。有人说，2020届高考生是最难的一届，但也是不凡的一届。因为他们或许比以往更多了些波折与磨砺，但风雨过后，留下的少年意气与精神气质，终将化为绚丽彩虹，鼓励他们胸怀家国、心怀感恩，勇往直前。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 05 版）