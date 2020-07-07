特殊之年的高考 安全与公平一个不能少

2020年高考如约而至。今年高考是新冠肺炎疫情防控常态化背景下的一次高考，也是考试招生制度改革进入攻坚期的一次高考。因考试时间延后一个月，部分地方考生面临高温酷暑或极端天气，且高考时间适逢工作日，面临较大的出行压力等。如何尽最大努力保障“特殊高考”顺利完成，对全社会都是一场大考。

之前，教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位提出，要求以最高标准、最严举措做好疫情防控常态化特殊形势下高考防疫、考试安全、考生服务、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”“阳光高考”“公平高考”。根据要求，考点入口处设体温监测点，对所有进入考点人员进行体温测量，所有考生、考试工作人员体温低于37.3℃方可进入考点。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个），如果考生在考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状，经研判具备继续完成考试条件的，启用备用隔离考场。

经过一段时间的精心准备，全国7000余个考点、40万个考场已经万事俱备，只待考生入场。相关的“硬件”固然已经做好准备，但如此大规模的考试，过程中难免会有一些突发事件。一旦发生“意外”，如何迅速应对，依然需要有充分的预案和人性化关怀。

比如，7月正值盛夏，考生进入考点时，很可能因为室外高温和太阳照射导致体温异常。这既需要设置凉棚和体温异常者的复检室避免误判，更需要工作人员的好言抚慰。面临大考，很多考生本来就存在焦虑心态，一旦“摊上事”得不到及时有效疏导，即便最终只是虚惊一场，也很可能会严重影响情绪，导致发挥失常。

每年大考前夕，不少学生都会陷入不同程度的考前焦虑，轻则情绪低落、焦躁不安，重则整夜失眠、浑浑噩噩。特殊之年的高考，考生身体健康固然重要，心理健康也不能忽视。受到疫情影响，一些学生的正常复习迎考被打乱，这个问题更为严峻。因此，这个特殊的高考季，必须时刻关注考生心理情况，切实加强心理辅导，引导考生正确认识考前焦虑，摒弃杂念，做到“每临大考有静气”。保持一颗平常心淡定应考，发挥最佳状态考出理想成绩自然也就不求而得了。

今年高考因为疫情而显得特殊，但最基本的公平原则，一点都不能“特殊”，尤其是在近期多次曝光违规入学事件的背景下，更应该做到滴水不漏。这要求从试卷命制、印刷、运送、保管到监考和招生，每一个环节都必须严丝合缝，不给任何人可乘之机。

在招生环节，教育部相关负责人就明确表示，要扎紧制度的笼子，落实高校招生“六不准”“十严禁”“30个不得”等招生工作禁令，确保招生过程严格规范。坚持“阳光招生”，加强高校招生社会监督，建立信息公开制度，认真落实招生信息“十公开”，切实维护高校招生公平公正。很多时候，我们并不缺乏规章制度，关键在于如何确保落实执行过程中不走样。

特殊之年的高考，每一名考生都不容易，安全与公平一个都不能少。一场突如其来的疫情，让今年的复习备考格外不寻常，在学校、家庭和社会各界的共同努力下，考生克服种种困难，为梦想冲刺。走到今天，早已是英雄，走过这个特殊的高考季，广大考生将收获成长和迎来人生的新起点。祝愿每一位考生都能取得理想的成绩。(胡欣红)