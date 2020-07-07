紧盯重点人群 做好精准防控不放松

所有解除观察人员还须继续开展自身健康监测，外出做好个人防护，不聚餐、不聚会、不聚集，有异常状况及时就诊排查。北京依然面临较大的疫情防控的压力和风险，这样说绝非“小题大做”“过度焦虑”。疫情防控这根弦儿必须时刻绷紧，继续坚持外防输入、内防扩散，坚决履行防疫职责不放松，使常态化疫情防控成为每个人的行动自觉。

北京连续8天新增确诊病例保持在较低的个位数水平，治愈出院病例数持续增加。7月6日，北京疫情防控第143场新闻发布会通报，7月5日北京新增报告本地确诊病例1例，自6月11日以来，北京累计报告本地确诊病例335例，在院324例，治愈出院11例。历经近一个月的精准防控，首都疫情防控形势继续趋稳向好，成功实现疫情可防可控可预期。

目前，北京核酸采样与检测人数均超1100万。新发地市场聚集性疫情发生后，北京对部分小区村实行封控管理，其他社区村实行封闭式管理。当前疫情防控形势趋稳向好，全市先后对西城区、海淀区、丰台区的54个小区解除封控管理。截至7月5日，北京还有一个高风险地区（丰台区花乡），虽然防控形势整体趋稳向好，但疫情传播风险尚在。紧盯重点区域场所、重点人群，不放过任何风险隐患，是抓好防控工作科学精准有效的重要措施。

此次新发地聚集性疫情表现出关联度高、集中度高的突出特点。近一半确诊病例为新发地市场工作人员，近九成确诊病例集中在丰台区和大兴区。6月28日，经专家评估，新发地市场牛羊肉综合大楼相关人员为疫情极高风险人群，相关集中隔离人员在原来基础上再适当延长集中医学观察时间。在解除包括此类“高风险人群”、其他新发地市场相关人员、“封控管理小区”等隔离措施上，相关部门采取了分类分批解除隔离的方法，这一处置方法再一次体现常态化防控下的精准应对策略。

按照隔离观察要求，对集中隔离观察人员、居家隔离观察人员和实行封控管理的小区居民进行分类管理，这三类人群在观察期满后，经核酸检测为阴性可解除隔离观察。不同人群感染和携带新冠肺炎病毒的风险度不同，有针对性地实施解除隔离观察程序和处置策略，不但将病毒在人群中传播的风险降到最低，也有利于最大限度消除病毒在社区扩散的可能。

解除隔离观察并不意味着解除警报和解除风险。所有解除观察人员还须继续开展自身健康监测，外出做好个人防护，不聚餐、不聚会、不聚集，有异常状况及时就诊排查。新发地市场疫情在最短时间内得到有效控制，来之不易，经此一“疫”，我们对新冠肺炎病毒又有了新的认识。日前，世界卫生组织提示新冠病毒已经变异，更具传染性，而北京依然面临较大的疫情防控的压力和风险，这样说绝非“小题大做”“过度焦虑”。疫情防控这根弦儿必须时刻绷紧，继续坚持外防输入、内防扩散，坚决履行防疫职责不放松，使常态化疫情防控成为每个人的行动自觉。

7月7日，为期4天的北京新高考正式开始。特殊之年的特殊高考，一定也有特殊的防疫防控要求和措施。经过全面消杀、精心布置，全市17个考区132个考点校，2867个高考考场都按照防疫要求和高考要求，全部准备就绪。今年的高考，被称为疫情发生以来全国范围内规模最大集体性活动，北京坚持把广大考生、家长、考务人员和监考教师的生命健康安全放在第一位，做好各项准备工作。高考既是考生的学业大考，更是北京的防疫大考，期待莘莘学子的特殊高考和全体市民的防疫考验双双取得好成绩。

北京疫情防控形势继续趋稳向好，新发地聚集性疫情新增确诊病例的“零”数据，在我们的期盼中很快就会到来。科学精准有效抓好防控工作，毫不松懈抓好二级响应下的各项防控措施，坚持做好个人防护，我们打赢新发地聚集性疫情防控这场硬仗，就有了最有力的保障。(本报评论员 金雨红)