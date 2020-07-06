历经艰苦奋战，北京已连续7天每日新增确诊病例保持个位数。疫情可防可控可预期的成功实现，证明了防控措施的精准有效，也离不开全城动员、全民动员，其中，处于疫情联防联控第一线的广大社区，更是发挥了不可替代的基础性作用。

本轮疫情中，北京之所以能够把防疫强度控制在有限范围内，始终确保整个北京的有序运行，就在于“快速处置”“精准管控”。以街道、乡镇为“小管控单元”，以社区（村）为基本抓手，精准划分出不同级别的风险区，并根据疫情发展变化，对风险区划分及具体防控措施进行动态调整。“战时”警报拉响后，全市7120个社区（村）、近10万名社区（村）工作者和数十万名志愿者火速投入抗疫战场。从开展“敲门行动”地毯式摸排与新发地有关人员，到高风险社区（村）统一全封闭管控、人员居家观察，再到全市所有小区恢复卡口设置，全面进行消杀，一个个社区成为疫情防控的坚强堡垒，有效阻断了病毒传播链条，保障了市民正常生产生活，为战疫大局持续趋稳向好奠定了基础。

曙光就在前方，但还未到欢庆胜利的时候，我们不能掉以轻心，必须严之又严加强防控，特别是要进一步巩固社区防控这道身边的战线。战疫期间，一线工作极其辛苦，但同时也暴露出广大社区在防控体系、公共卫生建设以及业务水平等方面的诸多不足。近期，防控专家指导团队下沉至重点区域和重要点位巡查“问诊”，更是发现了基层防控中普遍存在的一系列难点盲点，如城乡结合部人口倒挂村、平房区、筒子楼等成为防控薄弱区域，大量社区存在过度消杀和无效消杀现象，多数居民尚未具备识病防病的科学知识，集中观察点垃圾清运不及时，等等。当前，首都疫情传播风险依然客观存在，社区防控也依然是重中之重，查清搞透短板漏洞，压实责任整改到位，防控工作才能继续跑在疫情的前面。同时，以更大视角看，社区是居民健康和城市安全的“守门人”，不断提升社区精细化治理水平和公共卫生服务能力，通过积极推进健康社区建设，实现医防融合、防患未然，其实是更为长期也更为艰巨的任务。

建设健康社区，做好疫情防控，一方面要慎终如始、狠抠细节，继续执行进门测温、查证、验码、登记，公共部位、重点区域日常清洁消毒等基本措施，特别要加强对居家隔离等重点人员的严格管理，耐心细心做好各项生活服务，让在观人员能够舒心安心“足不出户”。另一方面要将战疫期间的好经验好做法延续下去，下大力气深化健康社区建设。如优化提升物业管理，围绕公共环境消杀等内容，对物业工作人员等开展针对性培训；实施好《生活垃圾管理条例》，进一步提高垃圾清运能力，推动垃圾分类工作落地见效；会同疾控部门、家庭医生等专业力量，加强对社区居民的健康宣教，引导健康生活方式和卫生习惯的养成，等等。补齐弱项、改善策略，高效“治已病”更积极“治未病”，基层社区才能更好为居民健康和城市安全护航。

社区是我家，治理靠大家。建设健康社区，做好疫情防控，离不开人人参与。战疫至今，正是广大市民以自己的自觉行动，筑牢了防控网、防火墙，充分体现出首都市民的风范。要取得抗击疫情的最终胜利，大家一定要继续保持“战时”习惯，坚持做好个人防护，服从社区防控管理规定，如有症状早报告、早就医。同时，通过志愿活动、党员报到等方式积极参与到社区治理和健康社区建设中来，营造卫生健康的居住环境，守卫我们共同的家园。

战疫定有胜时，治理永不止步。抓实社区治理、筑牢全民防线，我们的社区一定更加卫生健康，我们的城市一定更加和谐宜居。