守护两万居民的“菜篮子”

从东高地综合市场东口到西口，不到600米，而市场防疫工作组副组长韩倩走一遍，要用3个小时。蔬菜、水果、服装、餐饮……商户一个接一个，市场服务周边两万多居民，由10名党员组成的市场防疫工作组不能有一丝马虎，255家商户逐一走访、提示，守候好居民身边的“菜篮子”。

新发地批发市场发生聚集性疫情后，东高地街道进一步加强对辖区内市场的监控管理，由城市管理办公室、市民活动中心共同牵头，协调市场监督所、城管执法队等部门参与，成立专门的市场防疫工作组，10名组员全是党员。为及时阻断疫情传播风险，工作组连轴转了2天2夜，组织从业人员进行核酸检测，进行大规模消杀，摸排市场中疫情隐患。

“一开始真是挺紧张的，毕竟是以销售农副产品为主的便民菜市场，商户们很有可能接触过新发地批发市场，我们第一时间检查了所有商户进货记录，连夜组织所有经营者进行核酸检测，责令相关人员进行居家观察。”韩倩说。

短短600米的综合市场，走访一遍要用3小时。“这条街是我们最牵挂的地方，地区附近的居民都在这边买菜。尤其是最近，这些商户们也挺不容易的，他们坚守岗位，四处调配货源，保障居民的蔬菜水果等供应，我们的关怀多一分，他们的平安也就多一分。”韩倩说。

韩倩的爱人也在防疫工作一线，两个孩子只能送回到通州的姥姥家，虽然韩倩也跟着回娘家住了，但是下班回到通州都已将近晚上11点，早上6点就得出门，只能看到睡着的孩子，半个多月来一家人的“见面”都得通过视频。

“每天就是在市场和附近的底商转，感觉也没走多远，可一天下来一万多步，脚上总磨出水泡。好处是最近还是瘦了点儿的。”乐观的韩倩面对高强度的工作量，依旧保持着风趣幽默。正是因为她和她的同事们日复一日的付出，目前东高地地区菜价平稳，供应充足，把疫情对居民生活的影响减到了最小。（记者 孙颖）