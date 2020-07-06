北京多部门密切配合保障中高考

近日，本市举行2020年高考、中考协调保障工作局际联席会议和高考期间气象会商研判会，部署今年高考、中考协调保障工作。副市长张家明出席。

会议要求，疫情防控形势下，相关防护准备要细致安排，充分考虑考生和家长需求。各联席会议成员单位要切实发挥“联防联控、齐抓共管”的机制作用，充分调动市、区两级力量，层层压实责任，切实抓好疫情防控、气象预警、考点周边环境治理、电力供应保障等工作，确保各项服务保障措施落实到位。交通部门要利用广播、导航、室外显示屏等做好考点周边交通宣传引导；落实好考生家长送考不受车辆尾号限行限制方案；做好考试期间考点周边道路交通疏导等方面工作，尽最大可能避免考点周边人员车辆聚集。市气象局要按照“监测精密、预报精准、服务精细”的标准，每天分时段、分区域做好高考期间气象预报服务。

张家明说，中考、高考是考生和家长生活中的一件大事，涉及考生和家长的切身利益，要以更高的标准、更严的要求、更实的措施做好考试服务和保障工作，要为考生和家长创造安全、便利、温馨的考试环境，让考生安心、家长放心。（记者 刘冕）