北京市民可查餐厅核酸检测结果

今年6月北京疫情出现反弹，为帮助商户尽快走出困境，北京烹饪协会日前披露，其联手美团启动“春风行动北京版”，外卖平台在北京地区为餐饮商户开通核酸检测证明上传入口，市民在用餐前即可了解到餐厅是否安全。

据介绍，这是外卖平台首次为北京地区餐饮商户开通核酸检测证明上传入口。商户可将核酸检测情况直接展示给消费者，市民通过美团APP、美团外卖APP、大众点评APP即可查看到商户的核酸检测情况。

针对北京地区用户满意度高、活跃度高的优质餐饮外卖商户，尤其是经营情况受影响较大的商户，美团针对餐企今年6月和7月的交易，已经开始按3%至6%的比例为商户返还佣金。对于8月之后还是否继续返佣，将视疫情发展情况确定。

为进一步帮扶北京餐饮企业，在6月1日至7月31日期间，北京地区新开通“安心订”的到店餐饮商户，均可额外获赠外卖平台30天免费服务时长。

为了给餐企提供资金帮扶，目前在美团点评平台上持续经营的商户还有机会享受其贷款的组合还款方式，前三个月无需偿还本金，而本地生活的新开店商户则可享一个月的免息贷款，以帮助北京地区更多中小商户解决资金周转困难的问题。（记者 赵鹏）