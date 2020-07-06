北京2867个考场准备就绪 防疫人员全力护考

本报讯（记者 刘冕）经过全面消杀、精心布置，本市2867个高考考场已经准备好了，静待49225名考生明日高考。受疫情影响，今年高考增加了不少“新规矩”“新护考”，市教委新闻发言人李奕表示，高考实施和组织，把每一名考生、家长和广大考务人员、监考教师的生命健康安全，放在第一位。

今年，海淀区升级了智能考试综合管理平台，率先实现了国家教育考试综合管理平台全流程全要素全环节应用。该区建设了国家教育考试综合管理平台“一网三系统”，“一网”指考务专网升级改造，“三系统”包括视频巡查系统升级改造、试卷流转系统及身份认证系统建设。升级改造后，“电子保镖”能力更强了，可以满足“市-区-校-考场”实时数据传输，考务电子化、保密室智能化，身份认证数字化、试卷跟踪与考务无缝对接，考务操作全程留痕可追溯，试卷流转全程监控等，为实现智能考务、高效指挥及科学决策提供有力支撑。

今年高考，本市设17个考区、132个考点校。各考点增设防疫副主考，专门负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

各种“护考员”已在考点就绪。考点校门外，增加测温设备，所有考生、考试工作人员入场前先测温，体温低于37.3℃才可进入考点。部分考点还专门设计了考生通道和工作人员通道，以减少人员交叉。在北京十二中考点，每个考场门口都备有消毒液、洗手液、纸巾等，学校还配备了紫外线消毒灯。目前，专业机构已对每个考场进行全面消杀，每一天考试结束后，还会再次消毒。

今年考生和家长不能进校“踩点”,但各考点通过多种方式为考生和家长“云踩点”。北京一零一中等校通过官方微信等，图文介绍考点内细节。

各考点建议家长把孩子送到考点后，自行离开，避免聚集。中关村中学、八一学校等考点设置了等候区，家长按考生考号分区等候。有些考点的等候区则明确，家长需出示考生准考证复印件方可进入。

考试结束时，各考点也会精心组织，使考生“鱼贯而出”，以减少人员聚集。

399条公交线将增发车次

本报讯（记者 孙宏阳）高考期间，公交集团将继续按照“一车不落，全面覆盖”标准，对途经考点周边的399条线路每趟车（圈）消毒1次。以上线路还将加强智能调度和现场值守力度，重点增发考生入场、散场时段的机动运力，缩小早晚高峰和午间时段的发车间隔。途经考场周边的公交线路将严禁鸣笛，停用车外报站器。

途经海淀区教师进修学校附属实验学校的79路、611路、664路西向东方向，将临时甩站通过远大路西口站，乘客请提前安排好出行时间和路线。

5区域考点集中易堵车

本报讯（记者 安然）市交管局发布高考期间交通预报显示，高考每科考前考后约一个小时内，各考点周边车流集中。

西城、东城、海淀考点较多，广渠门地区、地安门地区、和平里地区、中关村地区、学院路周边考点较为密集，可能出现区域车流集中的情况。

7月8日下午将进行高考英语（笔试）及其他外语（含听力考试），为确保听力考试顺利进行，交管部门将对本市唯一听力考点第一五六中学周边部分道路采取临时交通管理措施。

警方提示，接送考生的车辆需即停即走，保证周边道路通行。由于城区考点周边车位有限，开车的家长要服从交警及现场安保人员指挥，不要将车辆违法停放在考点周边道路上，给其他考生及市民出行造成影响。

供电保障提前启动

本报讯（记者 王天淇）昨天，国网北京市电力公司正式进入高考供电保障阶段。国网北京电力两级指挥部同步开启，各专业保障人员按照“三级任务、一级标准”落实各项工作举措。

今年国网北京电力供电范围内保障的高考考点共有128户，还要为17家市区教育考试中心提供安全可靠供电。保障人员提前着手，针对各考点外电源、内部用电设施以及输配电线路通道开展了全面细致排查治理。同时，与考点管理人员和电工建立了畅通联系机制，动态掌握供电安全情况，对客户内部供用电设备安全评估与检查，并提供技术指导。

国网北京电力还协调各区政府主管部门，建立了应急响应工作机制，落实应急情况下抢修人员、车辆快速进入考点封闭区域进行抢修的绿色通道，确保突发情况下及时开展电力故障抢修，快速恢复考场送电。

“大礼包”暖心助考

本报讯（记者 孙云柯）昨天上午，石景山鲁谷街道百余名即将参加高考的学子收到了一份助考大礼包，除了考试必备用品，还有防疫用品。

家住鲁谷街道永乐西小区的赵庆鹏再过两天就要迎来高考，街道工作人员为他送来这份大礼包时，他刚上完学校网课。鲁谷街道永乐西南居委会副主任李晓细致地询问了他的准备情况，并叮嘱赵庆鹏一定要做好防护、不要紧张，发挥自己的最佳水平。拿到大礼包，赵庆鹏高兴地说，“街道的助力很实用很贴心，我一定会在这两天调整好自己，考出好成绩。”

高考在即，受疫情影响，很多学生和家长外出不便。鲁谷街道团工委决定为即将参加高考的团员青年发放爱心助考大礼包，包里的考试用具和防护用品都是工作人员根据考试需要，再三查询和商量确定的。