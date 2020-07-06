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北京132个考点校全面消杀 恭候49225名考生参加高考

2020年07月06日16:56 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月6日电（记者 鲍聪颖）7月6日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第143场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，明天开始，为期4天的北京高考将拉开序幕。今年的高考既是考生的学业大考、人生大考，更是北京的防疫大考、组织大考。北京市委市政府高度重视，坚持把广大考生家长、考务人员、监考教师的生命健康安全放在第一位，精心做好今年高考的各项准备工作。

　　经过全面消杀、精心布置，14个考区，132个考点校，2867个高考考场，都按照防疫要求和高考的要求，全部准备就绪，各方面安排全面到位，恭候49225名考生明天顺利参加高考。特殊之年，特殊高考、特殊的措施、特殊的要求，为给考生营造一个安全、静心、畅通的大环境。高考期间，希望广大市民尽量选择绿色出行，礼让送考车辆，尽量减少噪音，同时继续严格做好防护，不给病毒以可乘之机，不为战疫大局添乱。

(责编：许晓华、李轶群)


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