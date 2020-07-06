北京昨日新增确诊病例1例 为果蔬便民连锁店促销员

人民网北京7月6日电 （记者 鲍聪颖）7月6日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第143场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，7月5日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例1例。

确诊病例，女，50岁，现住址为丰台区花乡天骄俊园，为果蔬便民连锁店促销员。6月13日起居家隔离，6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月4日进行核酸检测,结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，7月5日确诊，临床分型为普通型。

全市已连续8天出现确诊病例保持在较低的个位数水平,防控形势整体趋稳向好，但疫情传播风险尚在。在此提醒广大市民朋友，要坚持做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离,见面不握手,尽量不碰触公共设施和物品；出现身体不适全程戴好口罩及时规范就医，杜绝松懈、侥幸心理。到过新发地市场的人员以及近期接触过确诊病例、疑似病例、无症状感染者的人员，要调整心态，继续关注自身健康状况，如有身体不适，及时报告，按防护要求尽快就医，如实报告病情和流行病学史。各社区、各隔离点要严格管理，做好保障，确保隔离措施落实到位。

昨日内蒙古巴彦淖尔确诊1例腺鼠疫病例。提醒广大市民去草原时做好个人防护，不接近不食用野生动物，不在草原露营过夜。如出现发热等症状应在就诊时主动告知草原和野生动物接触史，以助诊断。请处于门诊、急诊和发热门诊的医务人员注意掌握鼠疫症状和诊断标准，加强对患者的旅行史和接触史问询，做好准确及时的诊断和处置。