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保障高考急救医疗 北京120调度指挥中心设立“高考专席”

2020年07月06日16:01 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月6日电 2020年高考即将到来，根据市卫生健康委要求，北京市120急救网络将全力做好高考急救医疗保障工作，为考生的生命安全保驾护航。

　　为确保此次保障任务的顺利进行，北京急救中心制定了《北京急救中心2020年高考急救医疗保障工作方案》，设立高考急救医疗保障领导小组，统一协调、全面部署，从人员、车辆、物资、通讯、后勤等方面做好了准备。高考急救医疗保障期间，120调度指挥中心设立“高考专席”，了解各区高考保障部署情况，及时优先调度，满足与高考有关的个体急救呼叫需求，同时通知相应区属保障力量赶赴现场，如发生突发事件，紧急调度、应急处置，并做好信息收集和报送工作；每辆救护车对应急药品、医疗设备，特别是疫情防护装备等进行全面检查，根据实际工作要求，予以必要的调整和补充，确保快速反应，第一时间采取医疗救援措施。

　　今年北京高考考点共计132个,考生现场突发疾病，可以拨打120寻求帮助，急救人员将为其提供优质高效的医疗急救服务。如有发热、咳嗽、咽痛等症状或新冠疫情相关情况，应及时告知调度人员和急救医生，并配合进行流行病学调查及后续诊治。7月7日至10日，北京120将为莘莘学子的重大人生战役保驾护航。

(责编：许晓华、李轶群)


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