《高血压示范中心设置标准》发布

人民网7月6日电 在日前召开的2020中国国际高血压大会网络直播大会上，《高血压示范中心设置标准》（以下简称《标准》）发布，认证目标主要是医疗软硬件实力暂时无法达到中国高血压中心要求的地市级医院，用《标准》统一规范医院高血压疾病的临床诊疗，建立高血压疾病综合防控管理模式，完善高质量的疾病防治网络，提高高血压病的知晓率、控制率、治疗率。

高血压示范中心和中国高血压中心的建设目标一致：规范高血压疾病诊断和治疗路径、优化高血压疾病治疗策略；建立全链条、全周期的高血压疾病的综合健康服务模式；培养高效、防治融合的高血压队伍和人才梯队；通过培训、示范，推动先进诊疗技术向基层辐射，提升基层诊治水平；以点带面，建立、完善高质量的高血压专病医联体和防治网络；开展、组织、参与高血压全国多中心临床研究项目，提升高血压研究的水平。

《标准》的细则包括高血压诊疗机构建立、高血压患者规范化诊疗、继发性高血压筛查与诊治、高血压指导基层管理能力建设、高血压科研能力五大类71项指标；其中包含38项必备条件，其余33项非必备条件至少要满足22项，各申请单位可以对照细则进行自评自建。

高血压示范中心的认证流程为在线注册、材料填报、申请认证、材料初审、现场核查（线上）、结果公布六个步骤。在目前常态化防疫形势下，高血压示范中心认证流程与中国高血压中心相比有几个特点，一是将所有线下核查工作改为线上评审；二是将大力依靠各省份中国高血压中心来主抓相关工作，以提高认证效率；三是全程采用线上直播的现场核查认证模式，以利于各单位之间取长补短、互相学习。按《标准》建设完成并通过评审后，委员会将会授牌“高血压示范中心”。对于目前高血压科室诊疗水平尚达不到《标准》要求的医疗单位，可申请并组织人员到该地区目前已经建设完成并通过认证的中国高血压中心或高血压示范中心单位进修学习。

高血压是全球疾病负担中最重要的危险因素，导致了70%的脑卒中、50%的心肌梗死和50%的心力衰竭，所致死亡占所有心血管病死亡的64%和全部死亡原因的25%。为扎实推动高血压防治工作的进展，促进高血压“三率”的提高，2018年9月由中国医师协会高血压专业委员会、国家心血管病中心、中华医学会心血管病分会和海峡两岸医药卫生交流协会联合成立中国高血压中心认证工作委员会（以下简称“委员会”），由赵连友教授担任名誉主任委员，孙英贤教授担任主任委员，蔡军教授担任副主任委员兼秘书长，李玉明教授、陶军教授担任副主任委员，办公室设在中国医学科学院阜外医院高血压中心。

2018年10月，中国高血压中心认证工作委员会启动中国高血压中心认证。经过近两年时间的努力，目前已有来自全国25个省份，共计40家医院通过认证，获得“中国高血压中心”的称号。中国高血压中心承担了区域医疗中心的职责，对本省及周边区域具有很强的辐射力和影响力，指导本省市、自治区及周边地区医疗机构高血压相关的临床、教学、科研等工作，带动该区域高血压学科整体发展，使医院所在地的高血压患者获得了更好的医疗保障。