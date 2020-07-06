两台呼吸机背后的330份牵挂

78台全新的呼吸机及一批医疗防护用品日前从中国运往英国。在这些物资中，有两台呼吸机是由330名曾留学英国的海归捐赠，他们拥有一个相同身份——留学期间都曾是英国外交部志奋领奖学金获得者。这个奖学金是英国政府具有代表性、竞争颇为激烈的奖学金项目之一。

一同寄往英国的，还有这330名海归的一封公开信，信中深情地写道：“在英国留学的日子里，我们都曾有过美好的回忆，希望能为英国抗疫贡献一份绵薄之力……”

这些海归年龄不同、行业不同。在他们中间，邱建华比较年长，他于1990年拿到志奋领奖学金前往兰卡斯特大学留学。在这次捐赠中，有不少人同他一样，在二三十年前负笈求学抵达英国，在那里留下了珍贵而难忘的记忆。

捐助活动发起人和组织者张宏亮，2008年曾在剑桥大学贾奇商学院攻读工商管理硕士，他告诉本报记者，援助英国抗疫的倡议一经发出，便迅速得到了大家响应，第一天募得善款就已超10万元。募捐活动进行得如此顺利，大大出乎他的意料。

“志奋领的座右铭是远见卓识、积极主动和以身作则。我们希望能以实际行动践行这样的理念，每一个留学生都是一座联通中外的友谊之桥。”张宏亮说。

“有的同学甚至还不太会使用微信，但一听说我们发起了援助英国抗疫活动，第一时间委托同学将捐款送了过来。每一份善款，都是一份真情、一份鼓励。”张宏亮说，募款持续了近1周，共筹得34万元。在完成两台呼吸机采购之后，大家将剩余的1万英镑捐赠给了英国红十字会。

“风雨同舟”“我们与您同在”，呼吸机上这样写着。

“感谢志奋领项目毕业生为筹款所作的努力！”对于中国学子的善举，英国外交部亚太事务国务大臣奈杰尔·亚当斯表达了感谢。就在不久前，英国驻华大使吴百纳也向330名捐赠者致信，感谢他们的慷慨与友好。

这330份牵挂飞越英吉利海峡，顺利送抵泰晤士河畔。同时送达的还有风雨同舟的信念和来自中国人民的温暖。