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北京昨日新增报告1例新冠肺炎确诊病例 治愈出院1例

2020年07月06日08:35 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月6日电 7月5日0时至24时，新增报告本地确诊病例1例、无症状感染者1例，无新增疑似病例，治愈出院病例1例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

　　6月11日0时至7月5日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院324例，治愈出院11例。尚在观察的无症状感染者30例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

　　新增确诊病例在丰台区。

　　全市有15个区无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区164天、怀柔区150天、顺义区148天、密云区145天、石景山区21天、门头沟区20天、房山区20天、东城区19天、通州区15天、朝阳区14天、西城区13天、海淀区10天、昌平区10天、大兴区5天。

　　7月4日0时至24时，大兴区西红门（地区）镇由高风险地区调整为中风险地区；丰台区长辛店街道、右安门街道，海淀区八里庄街道，通州区北苑街道，大兴区安定镇由中风险地区调整为低风险地区。

　　截至7月4日24时，我市共有高风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡；有中风险地区22个，为西城区展览路街道、白纸坊街道，朝阳区小红门（地区）乡，海淀区永定路街道、田村路街道、四季青（地区）镇，丰台区丰台街道、南苑街道、卢沟桥街道、马家堡街道、南苑（地区）乡、卢沟桥（地区）乡、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、魏善庄镇、兴丰街道、观音寺街道、高米店街道、西红门（地区）镇，昌平区回龙观街道。

(责编：许晓华、李轶群)


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