东京日增确诊连续4日过百 当局拟在多地实施核酸检测

中新网7月5日电 综合日媒报道，日本东京5日新增111例新冠确诊病例，近期连续4天过百。为防疫情扩散，东京都拟在都内多地实施新冠核酸检测。

当地时间7月1日，日本东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋乐园恢复营业。单日入园人数将控制在以往半数以下。园方规定，游客入园前须测量体温，超过37.5度者不得入园。

据报道，东京疫情反复，累计确诊已超6600例。对此，日本政府要求东京都内的夜店等提供陪侍服务的餐饮店，严格遵守感染防控指南，并把在新宿实施的核酸检测及就诊咨询，扩大到池袋等其他地区，积极落实相关措施，全力防止疫情扩散。

据日本广播协会(NHK)报道，东京都政府强烈呼吁市民充分注意疫情，在不紧急无必要的情况下，不要向他县移动；在不断发现确诊病例的夜间繁华市区，选择采取妥善防疫措施的店铺消费等。

在此情况下，日本首相安倍晋三4日与经济再生担当大臣西村康稔及厚生劳动大臣加藤胜信举行了会谈。会谈认为，新增病例虽在增多，但年轻人比例较高，情况尚未严重到需要再次发布紧急事态宣言的地步，将继续保持警惕，关注疫情发展。