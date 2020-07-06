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俄罗斯新增6736例新冠确诊病例 累计确诊超68万例

2020年07月06日08:30 来源：中国新闻网

中新网7月5日电 据俄罗斯卫星网5日报道，俄防疫指挥部发布消息称，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例6736例，累计增至681251例；新增新冠病毒死亡病例134例，累计死亡病例达到10161例。

俄防疫指挥部消息中还称，过去24小时，俄新增新冠病毒治愈出院病例3871例，累计治愈出院450750人。

此外，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局新闻处发布消息称，俄罗斯累计开展了超过2100万次新冠病毒检测。目前仍有280347人在接受医学观察。

另据国际文传电讯社此前报道，俄卫生部长穆拉什科3日表示，假如俄境内出现第二波新冠疫情，其规模不大可能像第一波新冠疫情那样大，这是因为俄部分民众对新冠病毒已有免疫力，俄在预防、治疗新冠方面已建立相应体系。

但穆拉什科也表示，如果部分民众放松个人防护，俄新冠感染率可能随后还将升高。

(责编：许心怡、许晓华)


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