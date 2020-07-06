印度新增近2.5万例确诊病例 系疫情以来最高纪录

中新社加德满都7月5日电 新德里消息：据印度卫生部门5日上午公布的数据，过去24小时中，全国新增24850例新冠病毒感染病例，累计达673165例。

5月25日，在印度孟买希拉吉国际机场，安保人员核对旅客身份信息。 印度政府允许国内航线自5月25日起恢复。

这是印度出现新冠肺炎疫情以来，单日新增确诊病例数最多的一天，也是连续第三天新增确诊病例数在2万例以上。同时，过去24小时印度还新增613例死亡病例，累计死亡达19268例。

印度有极大可能在7月6日超过俄罗斯，成为世界上新冠累计确诊病例数第三多的国家。

从地区看，累计病例数超过1万例的邦(或同级行政区)已经有14个。其中，马哈拉施特拉邦的病例数最多，已经超过了20万例。其次是泰米尔纳德邦、德里、古吉拉特邦等。

《印度斯坦时报》援引马哈拉施特拉邦医疗教育部长阿米特·德什穆赫的介绍说，为应对日渐增加的病例，该邦的医疗基础设施已经做好准备。他还表示，七月和八月至关重要，如果控制得当，新增新冠病例数将在最近一个月内开始下降。

为控制新冠病毒传播，印度政府日前已经将国际航班禁令延长至7月31日。