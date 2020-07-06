切实加大对城镇困难群众就业援助力度

新华社重庆7月5日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华5日在重庆调研就业工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，把就业工作放在做好“六稳”工作、落实“六保”任务首位，全面落实就业优先政策，强化对城镇困难群众就业援助，兜牢基本民生底线。

胡春华先后来到大渡口区、九龙坡区，赴人力资源市场、居民社区、职业院校，实地察看就业市场供需对接、保居民就业和技能培训等工作进展情况，并与招聘企业、求职人员、社区居民、在校师生深入交流。

胡春华指出，受疫情冲击等影响，今年我国就业形势十分严峻，必须强化底线思维，千方百计稳定和扩大就业，确保就业和社会大局稳定。要更大力度帮扶城镇困难群众就业，鼓励自谋职业、自主创业，支持多渠道灵活就业，加大对企业招用困难人员的政策扶持，切实保障失业人员基本生活。要加强就业市场供需对接，充分发挥各级各类人力资源服务机构作用，多形式开展线上线下招聘活动，送岗位进基层进社区，便捷政策享受、失业登记、职业介绍等就业服务。要扎实推进职业技能提升行动，扩大技工院校招生规模，面向农民工、贫困劳动力等开展专项培训，创新以工代训等培训方式，实现就业稳定和技能提升双赢。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 02 版）