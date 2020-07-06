让“锈带”成为“秀带”

生态环境的成色是全面建成小康社会的底色，生态环境的问题是全面建成小康社会的突出短板，生态环境的获得感是全面建成小康社会得到人民认可的重要指标

“你问什么是小康生活？这就是我理想的小康生活！”家在景中住，江苏省南通市临江小区的居民卞玉如热情地招呼记者参观自家“江景房”。从阳台向外看，长江岸线之美尽收眼底：南边正对着南通狼山国家森林公园，郁郁葱葱的绿色进入视线；朝西边看是奔涌不息的长江，一艘货轮刚好经过；打开窗户，新鲜空气夹着梅雨季节独有的湿润感扑面而来。

然而曾有一段时间，长江岸边的生态环境并不尽如人意。临江临海的南通，港口是发展引擎，造船、化工等产业沿江聚集，奠定了经济强市地位。但由于历史原因，沿江地区一度出现了资源多头分割管理、质态不优，港口产业单一、效能偏低，散货码头设施老旧、生产工艺落后、能耗污染大等严峻问题，港城结合地带成为脏乱差的集中区域。“滨江不见江、近水不亲水”，令当地百姓较为不满。在长江边上生活了74年的卞大爷回忆，“虽然距离很近，但长江是看不见的，更别提感受它的美了。只有下大雨时江水倒灌，将门口的低洼地淹没，才能体会到我们住在长江边上”。

怎样回应百姓对良好生态环境的期待？发展与保护之间怎样平衡？绿色发展理念无疑是解开这两个问题的根本遵循。在4年前的推动长江经济带发展座谈会上，习近平总书记作出“把修复长江生态环境摆在压倒性位置”的重要指示，就“共抓大保护，不搞大开发”进行了一系列重要部署。把生态文明建设放在突出地位，坚定不移走生态优先、绿色发展的新路，为长江经济带跳出传统发展路径、破解生态环境保护困局锚定了航向。给子孙后代留下一条清洁美丽的万里长江，凝结着人民群众的热切期盼，也成为沿江省区市的发展共识。

推动经济转型、实现绿色发展，难免先要经历一番“猛药去疴，刮骨疗毒”，解开思想上的疙瘩，承受经济上的阵痛。2017年初，南通全面启动实施滨江地区生态修复保护工程，以南通港的整体搬迁、提档升级为突破口，引导沿江数百家“散乱污”企业有序退出、腾笼换鸟。虽然从经济上说淘汰许多产业极为“不舍得”，但对长江保护和城市生态提升而言，这些牺牲却“很值得”。3年来，沿江片区关停“散乱污”企业203家，修复腾出沿江岸线5.5公里，新增森林面积6平方公里。如今，南通群众在家门口的滨江公园溜达散步，细雨绵密、江风微润，绿道成荫、白鹭翩跹，过去满目疮痍的“锈带”已变成清新亮丽的“秀带”。住在江岸的百姓说，现在有一种“长江是我们的”的自豪感。

习近平总书记强调：“小康全面不全面，生态环境质量是关键。”这一重要论断深刻阐明了生态环境与全面小康的关系：生态环境的成色是全面建成小康社会的底色，生态环境的问题是全面建成小康社会的突出短板，生态环境的获得感是全面建成小康社会得到人民认可的重要指标。就长江沿江城市而言，无论生态修复还是减污治污，都还需要继续付出长期而艰苦的努力，应有将修复长江生态环境摆在压倒性位置上的战略定力，应有补齐生态短板实现全面小康、向群众回馈生态红利的职责担当。

（作者为本报江苏分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 05 版）