本报北京7月5日电 （记者朱竞若、贺勇）7月4日北京新增报告本地确诊病例两例，已经连续7天保持在个位数、保持在低位，疫情防控形势持续趋稳向好。北京疫情高风险地区陆续降级，截至目前，全市仅有丰台区花乡（地区）一个高风险地区。

当前，北京正全力做好新冠肺炎患者的医疗救治工作，集中优势力量组织跨学科专家会诊，坚持一人一策，提高救治成功率。目前，在医院治疗的患者共324例。中西医结合、中西药并重是这次医疗救治的一大特点，已出院的10人中有7人以中药治疗为主。早介入，阻断传播。中医药参与救治使关口前移，即对相当一部分轻症、普通等病人及早进行中医治疗后，使其进展为重症和危重症的几率大大降低，也凸显出中医“治未病”的理念。首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，针对密接隔离人群，仅大兴区和丰台区就先后对21667人次给予“提升正气、化湿解毒”的中药汤剂和中成药投放，在阻断疾病传播方面发挥了积极作用。对轻型、普通型、无症状感染者，救治专家组制定以中医药治疗为主的方案，同时根据病情的需要对症治疗。救危重，缓解症状。对于重症和危重症病人，中西医结合治疗也发挥了重要作用。据介绍，目前地坛医院收治的确诊病例中有危重型5例、重型21例，年龄最大86岁、最小27岁。目前，1例危重型转为普通型，3例危重症撤除呼吸机，1例撤除ECMO，19例重型转为普通型。“中医药在治疗新冠肺炎这一新发传染病中完全可以大显身手，我们将不断总结提炼，发挥祖国传统医药学的优势。”刘清泉表示。

“全市防控形势整体趋稳向好。”北京市疾控中心副主任庞星火介绍，自6月11日新发地聚集性疫情发生以来，截至7月4日北京市累计报告334例新冠肺炎确诊病例，其中47%为新发地市场工作人员。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 02 版）