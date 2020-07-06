北京房山区多措并举妥善处置涉疫医疗废弃物

疫情期间，高传染性风险的医疗废物如何收运处置？传染性和常规医疗废物如何更好分类？7月3日上午，北京青年报记者跟随房山区生态环境局工作人员来到位于城关街道的房山中医院，检查涉疫医疗废弃物以及废水的处置情况。

房山中医院自6月28日开始对申请核酸检测的市民进行服务，截至7月3日上午已达300余人次。在采样室内，身着严密防护服的医护人员正在紧张工作，北青报记者注意到，每名医护人员身边都有一个黄色袋子，采样棉签包装以及用过的口罩、防护服等医疗废弃物，都要在消毒后装到黄袋子里，随后再套上一个黄袋子，紧接着进行二次消毒。两遍消毒以后，医护人员会将黄袋子装进表面印有“房山中医”的纸箱子里，贴上封条，并张贴“感染性废物”标签，同时写好操作日期、医护人员姓名以及所属科室等信息。随后再对纸箱进行细致消毒。

据介绍，新冠肺炎疫情发生以来，除了加强检查，房山区生态环境局还强化监测，按照新冠病毒感染的肺炎疫情医疗废物和废水管理工作方案的要求，对定点医疗机构开展现场总余氯监测，确保病毒全面消杀。并实施日报制度，督促各重点医疗机构、定点隔离单位等每日报告废水产生、消毒以及总余氯、粪大肠菌群自测浓度和医废产生、贮存、转移等情况。

截至目前，房山区生态环境局工作人员现场检查重点医疗机构、定点隔离单位、污水处理厂等共计40余次，确保医疗单位医疗废物得到安全处置、污水达标排放，防止疫情通过废物和废水进行传播扩散。（记者 刘婧）