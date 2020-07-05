6月11日以来北京新增确诊病例近九成居住地在丰台大兴

人民网北京7月5日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第142场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍说，6月11日至7月4日北京市累计报告334例新冠肺炎确诊病例，47%为新发地市场工作人员，其中男性187例，女性147例；平均年龄42岁，最小1岁7个月，最大86岁；按居住地划分，共涉及11个区，以丰台区和大兴区为主，共294例，占总病例数的88%。按临床分型划分，以轻型和普通型为主，共328例，占总病例数的98%。按确诊时间划分，6月13日和14日每日新增确诊病例数达到高峰，此后病例数总体呈下降趋势，截至7月4日，已连续7天每日新增病例保持在个位数水平。

当前，全市防控形势整体趋稳向好，但疫情传染风险尚在，请市民朋友们继续保持警惕，做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离。近期接触过确诊病例、疑似病例、无症状感染者或到过新发地市场的人员要关注自身健康状况的异常变化，如有身体不适，及时向社区或隔离点报告并尽快就医，如实报告病情和流行病学接触史。隔离人员严格遵守隔离要求，严禁串门和扎堆聊天，居家隔离人员要与家人保持安全距离，不共用餐具，实行分餐制，共用厕所的要及时消毒冲洗，以实际行动履行防疫责任。各社区、各部门、各单位要规范实施人员管理，做好健康监测、健康教育、清洁消毒，坚决履行防疫职责不放松。