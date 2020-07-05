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北京昨日新增确诊病例2例 均为新发地市场销售人员

2020年07月05日17:33 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月5日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍说，7月4日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例2例。现将病例具体情况通报如下：

　　病例1，男，62岁，住址为丰台区花乡经营者乐园，新发地市场销售人员。6月12日起居家隔离，6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行医学观察，7月2日核酸检测结果为阳性，7月3日由120救护车转运至丰台中西医结合医院进一步排查，再次进行核酸检测结果为阳性，7月4日确诊，临床分型为普通型。

　　病例2，男，30岁，住址为丰台区花乡新发地益农门活鱼区，新发地市场销售人员。6月14日由专车转运至集中隔离点进行医学观察。6月28日作为无症状感染者的密切接触者进行核酸检测，结果为阴性，7月1日血清IgM抗体和IgG抗体检测结果均为阳性。7月2日由120救护车转运至丰台中西医结合医院，7月3日进行核酸检测，结果为阳性，7月4日确诊，临床分型为普通型。

(责编：许晓华、李轶群)


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