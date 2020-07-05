国家卫健委：7月4日新增确诊病例8例 其中本土病例2例均在北京

人民网北京7月5日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，其中境外输入病例6例（甘肃3例，天津1例，上海1例，四川1例），本土病例2例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者1072人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例68例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1931例，累计治愈出院病例1863例，无死亡病例。

情况显示，截至7月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例403例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例78516例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83553例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者763557人，尚在医学观察的密切接触者4201人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（境外输入7例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察5例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者99例（境外输入63例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1753例。其中，香港特别行政区1258例（出院1145例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区449例（出院438例，死亡7例）。