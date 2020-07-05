世卫组织停止羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦分支试验

世界卫生组织4日宣布停止其“团结试验”项目中羟氯喹和洛匹那韦/利托那韦两个分支的试验，理由是这些分支试验中的新冠住院患者病亡率几乎或完全没有下降。

世卫组织当天在一份声明中表示，试验结果显示，与标准护理分支相比，羟氯喹和洛匹那韦/利托那韦分支几乎或完全没有降低新冠住院患者的病亡率。结合试验结果以及本周召开的第二次新冠全球科研论坛对有关证据的评估，该组织最终决定停止这两个分支的试验。

世卫组织强调，这一决定仅适用于针对新冠住院患者的“团结试验”，并不影响其他对非住院患者使用羟氯喹或洛匹那韦/利托那韦的研究评估，或作为新冠暴露前或暴露后预防的评估。

世卫组织表示，虽然这两个分支的试验结果都未明确显示患者病亡率上升，但在“团结试验”的附加项目——由法国主导的“发现试验”中，临床实验室结果中仍出现一些相关的“安全信号”。

“团结试验”项目由世卫组织于3月启动，旨在通过对比多种新冠疗法为住院患者寻找有效的治疗方法。“团结试验”项目目前已招募到来自39个国家和地区的约5500名患者参与。(刘曲)