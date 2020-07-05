北京将对违反集中和居家隔离规定等行为严肃追责

本报北京7月3日电 （记者朱竞若、贺勇）7月2日，北京新增报告本地确诊病例2例。北京新增病例已连续5天处在个位数，特别是近3日均未超3例，持续处于低位；从区域分布看，病例涉及的中高风险街乡镇，均与新发地有明确关联，疫情未形成社会面传播。7月4日零时起，对全市低风险地区人员出京，不再要求持有核酸检测阴性证明。目前，北京市正进一步压紧压实“四方责任”，紧盯重点区域重点场所重点人群，以更加科学精准有效的措施抓好防控工作。

对社会广泛关注的石景山万达广场一名新冠病毒核酸检测阳性病例的情况，北京疾控部门在7月3日新闻发布会上进行了详细通报。该病例为无症状感染者，目前已隔离密接人员204人。与此同时，北京警方表示，对无视防疫规定，隐瞒新发地市场活动史、隐瞒密切接触史，违反集中和居家隔离规定等行为进行严肃追责。北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏在发布会上通报了4起被立案调查的典型案例，“希望广大市民朋友严格遵守疫情防控各项规定，共同携手，共渡难关，合力打赢疫情防控攻坚战。”

“愿检尽检”持续推进，千万人次完成检测。北京在“应检尽检”完成后，不断加强“愿检尽检”服务，为市民提供常态化检测服务。截至7月2日24时，北京累计完成核酸采样1041.4万人，已完成检测1005.9万人，共筛查出确诊病例172例，占确诊病例总数的52%，为迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

新发地严格消毒，危废品完成清运。在各方专家共同指导下，丰台区对新发地市场制定了详细的消毒工作方案，对封控区内96万平方米的露天和室内交易区及雨污水管线进行全面、彻底的消毒。消毒使用的药剂、药量均严格依据专家提供的配比方案，累计消毒面积1412万平方米。涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其它区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。截至7月3日，共清运新发地市场内肉类、水产、豆制品等危废物品782.74吨，清运水果蔬菜1.6万余吨。“新发地市场危废品清运工作已基本完成。”丰台区委常委、常务副区长周新春表示。

当前，北京正进一步加强重点人员管理，全市7000多个社区近10万名社区工作者及数十万名志愿者沉在基层，持续开展地毯式摸排，堵塞防控漏洞。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 06 版）