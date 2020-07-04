北京：5万余名毕业生通过网上招聘落实了就业单位

人民网北京7月4日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第141场新闻发布会上，北京市人力资源和社会保障局局长徐熙介绍，前期，市人力社保局与市教委、市国资委等部门联合行动，已经开展了3000余场毕业生线上招聘活动，推送各类就业信息9.8万次，5万余名毕业生通过网上招聘落实了就业单位。

昨天，北京市人力社保局与市教委、市财政局联合出台了“京8条”专项政策，通过鼓励中小微企业吸纳就业、提高机关事业单位和国有企业招聘比例、开发基层岗位、推动创新创业、提升就业能力等各项措施的无缝衔接，打出了促进高校毕业生就业的“组合拳”。徐熙在会上介绍了关注度较高的几个重点：

一是支持高校毕业生灵活就业。

“京8条”最大的亮点就是支持灵活就业，尤其是在疫情发生后，我们注意到，平台经济催生的网络直播、网络带货、云客服等火爆，也使得这方面的从业者备受关注。而实际上，像自由职业程序员、电商、自由撰稿人等都是灵活就业新的表现形式。所以我们说的高校毕业生灵活就业，已经不是过去讲的“打零工”，而是一种新业态下的自主创业。高校毕业生思维活跃，创新能力强，特别能适应互联网、大数据等新技术的运用，选择灵活就业就有着得天独厚的优势。我们也注意到高校毕业生在选择灵活就业时也有些顾虑，那就是有些后顾之忧。所以这次政府明确提出为毕业生灵活就业提供社保补贴，为大家提供养老和医疗保障，解除后顾之忧，放心地灵活就业，大胆地创业发展，实现个人理想和价值。希望没有找到工作单位的同学，可以选择灵活就业进行创业发展。

二是加大企业招用高校毕业生支持力度。

前期，我们与市教委、市国资委等部门联合行动，已经开展了3000余场毕业生线上招聘活动，推送各类就业信息9.8万次，5万余名毕业生通过网上招聘落实了就业单位。但目前一些企业，特别是中小微企业经营压力很大，为了降低企业用工成本，激励挖掘高校毕业生就业潜力，我们加大了补贴支持力度。

一是对招用本市年度内高校毕业生的企业，按照最低社保补贴标准给予补贴，每人每月1162元，1年近14000元。

二是对今年招用本市高校毕业生的中小微企业，给予6个月的以工代训补贴，每人每月1760元。

这样，对中小微企业来讲，每招聘一名高校毕业生，相当于可以同时享受上述两项补贴政策，加在一起企业每月都可拿到将近3000元的补贴。希望企业和毕业生都能充分用好这个政策，稳住岗位，实现就业。

同时，为加强企业与毕业生的有效对接，我们还积极搭建平台，开发了“京尤码”。解决了疫情期间，企业和学生见不了面，对接难、招聘难、就业难的问题。这样就实现了供需精准对接、人岗精准匹配。希望企业和毕业生用好“京尤码”、驶入线上就业快车道。

三是强化了困难家庭毕业生就业帮扶。

做好困难家庭毕业生就业帮忙，是政府义不容辞的责任。针对“零就业家庭、城乡低保家庭、优抚对象家庭、低收入农户家庭、残疾毕业生、特困人员中的毕业生”这六类困难家庭毕业生群体，我们都做到账面有记录，心里有底数。实际上，今年我们已经提前3个月与市民政局、市农业农村局、市残联等部门，完成了困难家庭毕业生的信息比对，锁定1637名困难家庭毕业生。通过前期帮扶，已有951人实现就业。

对未就业的686名困难家庭毕业生，也请你们放心，我们会竭尽所能采取多种措施，只要你有就业意愿，就能100%实现就业。具体来说，我们将采取“一生一策”的措施，为每个人至少推荐3次就业岗位。希望有就业意愿的困难家庭毕业生及时与户籍所在地街道、社保所联系，便于我们进行有效的就业推荐。另外我也想说，培养一个大学生不容易，希望高校毕业生树立正确的择业观，时代在发展，社会在变化，不要只盯着以往观念中的“优质工作”不放，要充分适应和融入市场化、多元化的就业环境，将多渠道就业和自主创业结合起来。希望你们尽快实现就业，在施展才能的同时也减轻家庭负担。

四是强化不断线的就业服务。

虽然今年的毕业生已经陆续离校了，但是我们的就业服务是不会断线的。我们从7月中旬开始，将开展为期2个月的“2020年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”，希望还没有就业的毕业生能够把“京尤码”用起来，积极准备、积极参与。也请毕业生们放心，虽然毕业离校了，我们对你们的就业是持续关注和持续跟进的，一定会在你们和用人单位之间搭好桥梁，做好服务。

徐熙说，党和政府及社会各界都在大力实施各类促进举措，尽最大的努力创造良好条件，助力高校毕业生就业。也希望我们的毕业生主动适应新经济形态发展，有创业想法和意愿的可以大胆迈出步伐，积极尝试各类新就业形态。总之，提早出击寻找合适的就业创业机会，锻炼本领，展现才华，实现人生价值！