北京通报昨日确诊病例详情 出现症状前曾到超市购物

人民网北京7月4日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第141场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍说，昨天北京市新增1例新冠肺炎确诊病例。

病例具体情况如下：

确诊病例，男，56岁，现住址为丰台区马家堡街道城南嘉园益诚园，自由职业者。平时主要在家照顾父母，6月17日至20日曾到草桥东路8号院看望妻儿，到物美超市草桥店、永辉超市草桥店等处购物。6月21日起出现全身酸痛、发热、咳嗽等症状。7月2日到宣武医院就诊，核酸检测阴性，血清IgG抗体阳性，诊断为疑似病例；7月3日再次核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

每个市民都有疫情防控责任。在全市疫情防控整体趋稳向好的形势下，继续坚持履行防疫责任尤为重要。请市民朋友们警惕疫情风险，克服侥幸、松懈、惰性心理，坚持做好个人防控，勤洗手，戴口罩，不聚集，常通风，保持安全的社交距离；配合流行病学调查，如实报告近期接触的人和环境情况。隔离观察期间坚持足不出门，如有症状早报告早就诊，以实际行动履责尽责。各社区、各部门、各单位要规范实施人员管理，落实健康监测、健康教育、清洁消毒等防控措施，坚决履行防疫职责不放松。