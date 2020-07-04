北京昨日新增报告1例新冠肺炎确诊病例 治愈出院2例

人民网北京7月4日电 据北京市卫生健康委员会消息，7月3日0时至24时，新增报告本地确诊病例1例、疑似病例1例，无新增无症状感染者，治愈出院病例2例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

6月11日0时至7月3日24时，累计报告本地确诊病例332例，在院323例，治愈出院9例。尚在观察的无症状感染者29例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

新增确诊病例在丰台区。

全市有15个区无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区162天、怀柔区148天、顺义区146天、密云区143天、石景山区19天、门头沟区18天、房山区18天、东城区17天、通州区13天、朝阳区12天、西城区11天、海淀区8天、昌平区8天、大兴区3天。