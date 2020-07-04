巴西在去年11月废水中检出新冠病毒

巴西圣卡塔琳娜联邦大学2日发表的一份研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市去年11月27日采集的废水样本中检测出新冠病毒。

这项研究结果目前已提交同行评审，如果最终确认，这次检测出的新冠病毒将是美洲地区目前发现的最早的新冠病毒样本。今年2月26日，巴西最大城市圣保罗确诊了该国首例新冠病例，也是拉丁美洲地区首例新冠确诊病例。

参与研究的圣卡塔琳娜联邦大学应用病毒学实验室的生物科技博士吉斯兰妮·丰加罗解释说，研究所用样本的采集时间是去年11月27日，而病毒感染人类需要几周时间，也就是说在采集到样本的15至20天前就已经有人感染了。

吉斯兰妮表示，研究人员是在将废水样本中检测到的病毒与4组新冠病毒基因组进行了对比、且每个样本至少进行8次测试后，才确认检测到的病毒为新冠病毒。研究小组在应用病毒学实验室得出结论后，又到圣卡塔琳娜联邦大学医院的分子、微生物和血清学实验室进行了检测，也都得出了相同结论。