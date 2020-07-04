北京：疫情风险降级前房屋装修开工需社区同意

北京市住建委昨天发布《关于当前疫情期间加强我市住宅小区室内装饰装修管理的通告》，明确本市在疫情风险等级降低和中考结束前，确有需要开展装修的业主，需在开工前征得所在社区和物业单位同意。

“近期，本市疫情防控级别再次调整，由于居家观察、学生在家上网课等原因，家装问题产生的邻里纠纷频发。”市住建委相关负责人表示，从以人为本、兼顾相关家庭利益的角度出发，经与市社区防控组协调同意，以通告形式明确要求，分类施策，规范管理。

对于能不能开始房屋装修，通告明确，在疫情风险等级降低和中考结束前，要求家装刚性需求的业主或者物业使用人，在开工前，要征得所在社区和物业管理单位的同意，并采取适当措施降噪降尘或进行无噪音项目施工。

对于能不能继续装修，通告也规定，对于在施的室内装饰装修工程需要继续施工的，业主或者物业使用人要与所在社区和物业管理单位进行协商，在没有相邻业主反对的情况下，需采取适当措施降噪降尘或进行无噪音项目施工。

记者注意到，文件中首次明确“相邻业主不反对”。“之前，在到底该征求哪些业主的意见上，不同社区的要求都不尽相同，有的要全楼业主都同意，有的要绝大多数业主都同意。”正在装修的于先生说道，通告这次明确了，相邻业主不反对，就给社区提供了执行标准。