热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京：疫情风险降级前房屋装修开工需社区同意

赵莹莹

2020年07月04日13:33 来源：北京日报

北京市住建委昨天发布《关于当前疫情期间加强我市住宅小区室内装饰装修管理的通告》，明确本市在疫情风险等级降低和中考结束前，确有需要开展装修的业主，需在开工前征得所在社区和物业单位同意。

“近期，本市疫情防控级别再次调整，由于居家观察、学生在家上网课等原因，家装问题产生的邻里纠纷频发。”市住建委相关负责人表示，从以人为本、兼顾相关家庭利益的角度出发，经与市社区防控组协调同意，以通告形式明确要求，分类施策，规范管理。

对于能不能开始房屋装修，通告明确，在疫情风险等级降低和中考结束前，要求家装刚性需求的业主或者物业使用人，在开工前，要征得所在社区和物业管理单位的同意，并采取适当措施降噪降尘或进行无噪音项目施工。

对于能不能继续装修，通告也规定，对于在施的室内装饰装修工程需要继续施工的，业主或者物业使用人要与所在社区和物业管理单位进行协商，在没有相邻业主反对的情况下，需采取适当措施降噪降尘或进行无噪音项目施工。

记者注意到，文件中首次明确“相邻业主不反对”。“之前，在到底该征求哪些业主的意见上，不同社区的要求都不尽相同，有的要全楼业主都同意，有的要绝大多数业主都同意。”正在装修的于先生说道，通告这次明确了，相邻业主不反对，就给社区提供了执行标准。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn