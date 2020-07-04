北京：紧盯重点区域重点场所疫情防控  对中高风险街乡防控工作开展检查

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，要紧盯重点区域、重点场所疫情防控工作，对丰台、大兴等重点区和中高风险街乡防控工作开展检查，继续做好新发地市场消杀、清运和后续处置。

据介绍，疫情防控仍是当前北京第一位的任务。要紧盯重点区域疫情防控工作。对丰台、大兴等重点区和中高风险街乡防控工作开展检查，整改存在问题，完善防控措施。严格社区封闭式管理，增强社区防控专业能力，尤其要加强与新发地批发市场关系密切的城乡结合部地区村庄防疫管理，严格居家观察措施，做好村内环境消杀和清洁卫生。

紧盯重点场所疫情防控工作。继续做好新发地批发市场消杀、清运和后续处置。持续紧盯抓好农贸市场、菜市场、餐饮店等重点场所防疫，加强食品供应全链条排查、消杀和防控工作。对全市建筑工地开展疫情防控专项检查，督促项目单位严格工地防疫管理、健康监测、生产生活区域专业消杀等措施。开展全市公厕消杀工作。要周密细致做好高考防疫和服务保障工作，加强考生和工作人员健康监测，考场严格按规范通风、消毒，做好防暑降温，让考生健康、顺利高考。

当前要继续做好新发地市场相关人员分类延长医学观察时间的后续工作，主动加强服务和心理疏导，落实健康监测等措施。对解除医学观察的人员，要继续做好健康监测和闭环管理。加强跨区域跨部门协同流调，精准快速找到密接者，做到应隔尽隔。对集中医学观察点严格按照指引加强规范管理。加强重点人员管理，排查隐瞒新发地活动史、隐瞒密切接触史、不遵守医学观察规定的人员，堵塞防控漏洞。