北京市公安局通报4起涉疫典型案例

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏通报了4起涉疫典型案例，其中，二人涉嫌非法行医引发疫情传播风险，已被立案调查。

潘绪宏表示，目前，首都疫情形势依然严峻复杂，防控工作仍处于最紧要、最吃劲的关头，但仍有个别人员无视防疫规定。4起典型案例中，有人隐瞒新发地市场活动史、隐瞒密切接触史，有人违反集中和居家隔离规定，还有一对夫妻涉嫌非法行医，先后接诊两名咳嗽、发热症状患者未报告，其中一位患者已被确诊。目前警方均已立案调查。

北京警方提示市民，积极配合流调溯源，严格遵守核酸检测、集中和居家隔离等防控措施，不仅是个人“小节”，也事关疫情防控大局。根据相关法律法规，个人不遵守政府紧急状态下发布的紧急命令，公安机关可作出相应行政处罚，若引发疫情传播或严重危险，则要追究刑事责任。

典型案例

案例一：

李某星（男，61岁）于6月3日前往新发地市场购物，随后与其妻子仝某（60岁）、女儿李某（34岁）、外孙女白某玉（4岁）密切接触。14日，李某星确诊为新冠肺炎病例。流调中，李某星、仝某及李某三人，均未如实提供白某玉曾与确诊人员密切接触情况，引发疫情传播风险。目前，警方已对故意隐瞒密接情况的相关人员立案调查。

案例二：

王某银（男，25岁）为新发地市场送货员，其于6月13日在暂住地接到核酸检测和居家隔离通知后，未按规定接受检测，并在居家隔离期间外出工作。后该人于6月27日确诊为新冠肺炎病例。目前，警方已对王某银不按规定接受核酸检测，违反居家隔离规定的情况立案调查。

案例三：

谢某明（男，38岁）6月份以来，先后3次前往新发地市场购物。6月23日，该人确诊为新冠肺炎病例。经查，谢某明在流调中故意隐瞒2次新发地市场活动史，虽签署居家隔离承诺书，但仍多次前往公共场所活动。目前，警方已对谢某明隐瞒新发地市场活动史、违反隔离规定情况立案调查。

案例四：

何某才（男，51岁）、张某英（女，53岁）系夫妻关系，二人在未取得医师执业资格情况下，5月底以来，在暂住地先后接诊两名咳嗽、发热症状患者，且未向疾控部门报告。其中一名患者在京被确诊为新冠肺炎病例，另一名患者返回原籍后确诊，并造成多人感染。警方在何某才、张某英暂住地查获大量药品、注射器等医疗用品，现二人因涉嫌非法行医罪被立案调查。