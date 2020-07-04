今起全市低风险地区人员出京  不再要求持核酸检测阴性证明

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍了调整北京市低风险地区人员出京相关政策。7月4日0时起，对全市低风险地区人员出京不再要求持有核酸检测阴性证明。

潘绪宏介绍，新发地市场发生聚集性疫情后，为了防止疫情向京外扩散，北京市全面加强了出京管控工作。确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员以及新发地市场涉疫风险人员、中高风险地区人员严禁离京，其他人员坚持“非必要不出京”，确需离京的，要求持有7日内核酸检测阴性证明，并进一步细化了监测预警、信息通报、限制购票和出京通道查控等措施。民航、铁路、公安部门按照首都联防联控协调机制统一部署，及时调整完善工作机制，积极稳妥做好出京人员登机登车和公路检查站核酸检测证明查验工作。截至目前，共查验出京人员283.2万人，其中民航查验37.8万人、铁路查验16.7万人、公路查验228.7万人；劝阻5.5万人，其中民航和铁路劝阻1万人，公路劝阻4.5万人。

据介绍，目前，北京市疫情形势总体稳中向好。从新增病例趋势看，每日新增病例从峰值36例逐渐回落，6月28日后已下降至个位数，特别是近三日新增病例均不超过3例，持续处于低位。从病例区域分布看，累计涉及的11个区、47个中高风险街乡镇，均与新发地市场聚集性疫情有明确关联，并未在社会面形成传播。从筛查检测情况看，检测结果呈阳性者，绝大多数属于纳入管控范围的重点人群，只有极少量是社会面大规模筛查出的。从风险人员管控看，在前期医学观察14天的基础上，分级分类延长或解除涉疫风险人员隔离观察，风险系数已大大降低。

国家卫生健康委专家组专家、中国疾控中心应急中心副主任施国庆介绍，截至7月2日24时，全市连续5天每日报告病例数保持在个位数。6月11日以来，北京已完成核酸检测1005.9万人，阳性率为3.67/100000，其中6个区小于1/100000，5个区未检出阳性。新发地市场聚集性疫情正在得到有效控制。截至7月2日，顺义、怀柔、密云、平谷、延庆5个区未报告病例，10个区14天及以上无新增中高风险街乡镇，15个区7天及以上无新增中高风险街乡镇。全市连续12日未向其他省市输出病例。这表明没有发生病例的地区人群的感染风险很低。自6月11日以来，全市通过一系列坚决、果断、严格、精准的防控措施，基本遏制了疫情扩散蔓延态势，形势总体趋稳向好。所有病例和无症状感染者均已收治或严密观察。新发地市场封闭至今已超过一个潜伏期，全市人群总体感染风险处于低水平。

潘绪宏介绍，目前，通过采取核酸检测“应检尽检”和风险人员“应隔尽隔”等超常规措施，全市已有效阻断了疫情传播渠道，疫情风险始终处于可控范围。综合防控风险、复工复产和市民出行需求等因素，在继续保持对中高风险地区人员严管严控的基础上，决定于7月4日0时起，对全市低风险地区人员出京，不再要求持有核酸检测阴性证明。