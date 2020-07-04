北京：此波疫情52%的确诊病例由核酸筛查发现

7月3日，移动式咽拭子采集亭在丰台区妇幼保健院核酸检测区正式投入使用。采集亭内，采样人员不用穿着密闭的防护服，只佩戴一次性医用外科口罩、帽子，将双手伸出舱外，为市民采集核酸检测样本。本报记者 刘平摄

本报讯（记者 牛伟坤 贾晓宏 孙乐琪）昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，截至7月2日24时，全市累计完成采样1041.4万人，已完成检测1005.9万人。截至7月2日24时确诊的331例病例中，172例通过核酸筛查发现，占比52%。核酸检测为迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

据介绍，根据6月11日首发病例流调溯源情况，本市迅速锁定与新发地涉疫市场相关的高风险人员，以最快速度进行“应检尽检”。截至6月16日，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等涉疫市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及相关人员、社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员的采样检测，共检测57.8万人。通过快速锚定、快速筛查、快速对高风险人员执行集中医学观察和居家医学观察以及观察期满后进行二次核酸检测，确保最大程度管控疫情传播风险。

在完成新发地涉疫市场相关高风险人员采样检测后，本市迅即对中高风险街道乡镇和重点地区、重点行业人员进行了采样检测。截至6月28日，完成了对餐饮、商超、快递、外卖、社会福利机构、医疗卫生机构、社区防控一线工作人员、银行柜台人员、交通运输、美容美发等各类行业人员，以及确定为中高风险街道乡镇和重点地区常住人口的采样检测任务，共检测749.4万人。从6月28日起，本市推进“应检尽检”动态清零，“愿检尽检”同步展开，共检测198.8万人。

目前，全市检测机构从75家增至170家，日检测量由本次聚集性疫情初期的4万份提高至且稳定在45.8万份以上，单日最高检测量为108.4万人。核酸检测物资保障能力也进一步加强，咽拭子采集器库存量从43.1万增至228.5万，核酸试剂盒库存量从89.1万增至221.5万。医疗垃圾日处理能力从142.5吨提高至212.5吨，负荷处于可控水平。

本市还积极组织动员社区工作者、志愿者等40余万人参与到属地居民组织、现场秩序维护等各类服务保障工作，日均设置443个检测场所，2224个采样点位，动员7589名采样医护人员，单日最高采样量为121.2万人。

从核酸检测情况看，目前高风险人群精准聚焦、疫情态势整体趋稳、社会面比较安全。张强表示，未来将持续抓好核酸检测环节，做到“应检尽检”动态清零，“愿检尽检”做好服务。统筹调度核酸检测能力，科学设置常规采样点。根据区域人口基数，各区保留相应数量的社会采样场所，通过相对固定场所、固定时间、固定力量，为市民提供常态化检测服务。同时，在CBD、中关村等重要商务区、园区投放流动采样车，多点设立小型移动方舱，逐步提高采样便捷性。

■ 热点回应

核酸检测口咽拭子采样与鼻咽拭子采样有什么差别？两种采样有没有必要同时进行？

国家卫生健康委专家组专家、中国疾控中心应急中心副主任施国庆：如果规范操作，口咽拭子和鼻咽拭子采集标本在本质上没有区别，都是为了采集到咽部标本来进行新型冠状病毒核酸检测，以判定被采样者是否感染了新冠肺炎病毒。一般没有必要两种采样方法同时进行。

口咽拭子采样，是将采样工具通过口腔进入，采集口咽部标本；鼻咽拭子采样是将采样工具通过鼻腔进入，采集鼻咽部标本。

在采集口咽拭子样本时，采样者可以看见所要采样的咽部位置，操作时对口咽黏膜有一定的刺激性，可能导致被采样者咳嗽、恶心，甚至产生呕吐反应。在采集鼻咽拭子样本时，如果规范操作，对鼻咽黏膜的刺激性相对较小，但是采样者看不见采样的咽部位置，主要依靠手部感觉到的阻力来完成采样，因此技术要求更高，采样的工具也更复杂。同时，公众对鼻咽拭子的可接受度也稍微低一点。

与鼻咽拭子相比，口咽拭子采样时，有时会因为刺激性的反应，较难达到规范性的采样要求，加上吞咽动作等影响，会在一定程度上降低口咽部的病毒富集度，可能影响口咽拭子的阳性检出率。

不过，影响阳性检出率的因素很多，采样时机就是其一。通常病人发病后一周内采样的标本阳性检出率比较高；超过10天以后，由于咽部含有病毒的细胞浓度降低，检出率也会随之降低。