北京：22.8万人次志愿服务疫情防控

疫病无情，志愿有爱。自6月11日以来，北京市连续发生新冠肺炎确诊病例，全市志愿服务组织和志愿者坚守防疫战场，以战时速度、专业优势、有序行动助力首都防疫。其中通过“志愿北京”信息平台累计发布相关志愿服务项目7683个，招募注册志愿者22.8万人次。

记者从市委社会工委、市民政局了解到，在本次突发疫情防控中，中高风险地区防疫消杀、密接人员摸底排查、组织开展核酸检测是防控的重中之重。针对此情况，全市迅即发起“爱满京城 共同战疫”志愿服务行动。

据统计，目前全市已通过“志愿北京”信息平台累计发布相关志愿服务项目7683个，招募注册志愿者22.8万人次。志愿者广泛开展了形式多样的疫情防控宣传教育，引导社会公众正确理性看待疫情，消除恐慌心理，增强自我防范意识和防护能力，自觉、主动配合做好相关工作。

同时，北京市志愿服务联合会、慈善义工联合会等志愿服务组织动员广大志愿者协助各社区（村）开展“敲门行动”。为保证全市核酸检测顺利进行，广大志愿者还踊跃投身到核酸检测试剂盒制作、核酸检测现场秩序维护、信息录入核对等工作中。

蓝天救援队、红箭救援队、巨匠救援队等专业志愿服务队伍则勇挑重任。在酷暑高温下，他们背起几十斤重的消毒弥雾机等专业装备，深入新发地等中高风险地区及确诊病例小区、大型农贸市场、福利机构、学校、社区等数百个场所，开展防疫消杀。

“北京市民政局心理服务热线”和“北京社工心理志愿服务微信平台”也为市民、一线医护工作者和基层社区干部等提供心理疏导和危机干预指导等服务，累计达106671小时。

此外，由于疫情突然，志愿服务所需防疫物资日趋紧张。各基金会组织驰援物资的义举，极大缓解志愿服务组织和志愿者的后顾之忧。

据统计，北京小米公益基金会、北京水滴汇聚公益基金会、北京韩红爱心慈善基金会等16家基金会在两天内完成与志愿服务组织的对接，认领物资需求，承诺捐赠资金。目前，陆续已捐赠防护服、口罩、护目镜、消杀用品及后勤保障物资39万余件，现金8万元用于购买防疫及防暑降温物资。