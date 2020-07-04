北京：石景山万达广场核酸阳性女子密接204人

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，北京市第140场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，7月2日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例2例。市疾控中心通报了病例的相关信息，同时，还发布了7月2日石景山区万达广场核酸检测阳性女子谢某某的相关情况。该女子被诊断为无症状感染者，已经收治在地坛医院。据石景山区政府通报，万达广场已经临时封闭，外环境样本185件检测结果均为阴性。万达广场开展全面消杀和环境检测，所有商户进行核酸检测。

谢某某居家隔离期间

多次破坏门磁报警器外出

石景山区副区长左小兵通报，石景山区疾控中心在7月2日13：30左右接到报告，有一名新冠病毒核酸检测阳性顾客在石景山区万达广场活动。接到报告后，石景山立即启动防疫应急处置预案，区卫生健康委、区疾控中心会同公安分局，第一时间赶赴万达广场进行防疫管控和调查处理。

昨天的发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报了该女子的流调信息。该女子为谢某某，24岁，是一名无症状感染者。谢某某在6月14日曾到新发地市场关卡处短时停留。6月16日凌晨，因先兆性流产到丰台妇幼保健院，当日诊疗后继续居家隔离，其在居家隔离期间多次破坏门磁报警器外出。从6月底到7月初，该女子三次核酸检测结果均为阴性。7月1日10时自行前往中日友好医院再次进行核酸检测。7月2日到石景山万达广场购物，12时其接到中日友好医院电话通知，核酸检测结果为阳性，谢某某目前已经转运至地坛医院。截至7月3日14时，已追查到204名密切接触者，并进行了隔离医学观察，其他接触人员正在进一步调查核实中。

石景山万达广场临时封闭

所有商户进行核酸检测

针对上述情况，石景山区第一时间安排负压救护车将无症状感染者谢某某送至医院发热门诊进行隔离排查，组织专业部门开展流调工作，并于当晚将谢某某送至地坛医院进行隔离治疗。同时，迅速对谢某某在万达广场活动轨迹进行流行病学调查，对初步判定的47名密切接触者送至集中隔离医学观察点进行集中隔离管理，并进行进一步摸排，对其一般接触人员进行健康监测；及时对密切接触者进行了核酸检测，结果均为阴性；采集万达广场外环境样本185件，检测结果均为阴性。

按照防疫要求，石景山区对万达广场立即进行了临时封闭，对现场顾客开展信息登记后进行了有序疏散。区疾控部门按防疫指引连夜对万达广场开展了全面消杀和环境检测，安排对万达广场所有商户进行核酸检测，经专业评估合格后将尽快恢复对外开放。

隐瞒关键信息

并导致疫情传播的要担责

昨日，北京市委宣传部副部长徐和建表示，本市已经连续5天新增报告病例保持在个位数，治愈出院数在增加。庞星火在发布会上通报了7月2日确诊的两名患者信息，均住在丰台区。其中一名为56岁女性患者，已退休。6月3日曾到新发地市场牛羊肉大厅地下一层采购物品。16日被确定为确诊病例的密切接触者，29日陆续出现发热、腹胀等症状，7月2日被确诊，临床分型为普通型。另一名患者为32岁女性，为网店经营者。

庞星火再次提醒集中或居家隔离人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止参加跨房间、跨家庭、跨院落的聚集性活动，出现任何不适都要及时报告，规范就医。有一定风险的人员在核酸检测结果未出时要做好个人闭环管理，不接触或尽量少接触他人。任何人在接受流行病学调查时，必须如实报告行程和接触的人员，依法履行公民防疫责任，隐瞒关键信息并导致传染病传播等后果者要承担法律责任。 文/本报记者 蒋若静 李泽伟

重点

今起低风险地区人员出京无需核酸检测证明

昨天的发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍，7月4日0时起，对全市低风险地区人员出京，不再要求持有核酸检测阴性证明。

潘绪宏介绍，新发地批发市场发生聚集性疫情后，为了防止疫情向京外扩散，北京市全面加强了出京管控工作，严禁“四类人员”、新发地市场涉疫风险人员、中高风险地区人员离京，对其他人员，倡导“非必要不出京”，确需离京的，要求持有7日内核酸检测阴性证明，并进一步细化了监测预警、信息通报、限制购票和出京通道查控等措施。

当前，北京市疫情形势总体稳中向好。从新增病例趋势看，每日新增病例从峰值36例逐渐回落，6月28日后已下降至个位数，特别是近三日新增病例均不超过3例，持续处于低位。从病例区域分布看，涉及的中高风险街乡镇均与新发地聚集性疫情有明确关联，并未在社会面形成传播。从筛查检测情况看，检测结果呈阳性的，绝大多数属于纳入管控范围的重点人群，只有极少量是社会面大规模筛查出来的。从风险人员管控看，在前期医学观察14天的基础上，分级分类延长或解除涉疫风险人员隔离观察，风险系数已大大降低。

潘绪宏表示，从目前看，通过采取核酸检测“应检尽检”和风险人员“应隔尽隔”等超常规措施，全市已有效阻断了疫情传播渠道，疫情风险始终处于可控范围。综合防控风险、复工复产和群众出行需求等因素，在继续保持对中高风险地区人员严管严控的基础上，本市决定于7月4日0时起，对全市低风险地区人员出京，不再要求持有核酸检测阴性证明。

本市累计完成核酸检测采样超千万人

昨天的发布会上，北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强通报了北京市核酸检测工作情况。截至7月2日24时，全市累计完成采样1041.4万人，已完成检测1005.9万人。目前全市已确诊病例331例，其中，172例是核酸筛查发现的，占比52%。

张强介绍，新发地市场发生聚集性疫情后，截至7月2日24时，全市累计完成采样1041.4万人，已完成检测1005.9万人。目前全市已确诊病例331例，其中，172例是核酸筛查发现的，占比52%。核酸检测为迅速发现并控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

本市迅速聚焦高风险人员全员检测。截至6月16日，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等涉疫市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及相关人员、社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员的采样检测，共检测57.8万人。

张强介绍，本市高效组织社会面核酸筛查。截至6月28日，完成对餐饮、商超、快递、外卖、社会福利机构、医疗卫生机构、社区防控一线工作人员、银行柜台人员、交通运输、美容美发等各类行业人员，以及确定为中高风险街道乡镇和重点地区常住人口的采样检测任务，共检测749.4万人。从6月28日起，进入第二阶段，推进“应检尽检”动态清零，“愿检尽检”同步展开，共检测198.8万人。

本市全面提升核酸检测保障能力。全市检测机构从75家增至目前的175家。张强介绍，日检测量由本次聚集性疫情初期的4万份提至且稳定在45.8万份以上，单日最高检测量为108.4万人。此外，本市加强核酸检测物资保障能力，咽拭子采集器库存量从43.1万增至228.5万，核酸试剂盒库存量从89.1万增至221.5万，日均设置检测场所443个，采样点位2224个，动员采样医护人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。

新发地市场出现疫点的档口危废品已清运

新发地市场6月13日封闭，危废物品处理和消杀情况如何？昨天下午的发布会上，丰台区委常委、区政府常务副区长周新春介绍，新发地市场涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其他区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。

周新春介绍，新发地批发市场制定了科学的消毒方案。现场调集了6支专业消毒队伍300余名专业消毒人员，对封控区内96万平方米的露天和室内交易区及雨污水管线进行全面、彻底的消毒，累计消杀面积1412万平方米。

周新春介绍，危废品清运工作已基本完成。涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其他区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。截至7月3日，共清运新发地市场内肉类、水产、豆制品等危废物品782.74吨；清运水果蔬菜1.6万余吨。 本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟

案例

警方通报4起典型案例 涉及违反隔离规定外出等

昨天的发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏通报4起典型案例，涉及隐瞒新发地市场活动史，违反集中和居家隔离规定，甚至非法行医引发疫情传播扩散风险。

案例一：李某星（男，61岁）于6月3日前往新发地市场购物，随后与其妻子仝某（60岁）、女儿李某（34岁）、外孙女白某玉（4岁）密切接触。14日，李某星确诊为新冠肺炎病例。流调中，李某星、仝某及李某三人，均未如实提供白某玉曾与确诊人员密切接触情况，引发疫情传播风险。目前，警方已对故意隐瞒密接情况的相关人员立案调查。

案例二：王某银（男，25岁）为新发地市场送货员，该人于6月13日在暂住地接到核酸检测和居家隔离通知后，未按规定接受检测，并在居家隔离期间外出工作。后该人于6月27日确诊为新冠肺炎病例。目前，警方已对王某银不按规定接受核酸检测，违反居家隔离规定的情况立案调查。

案例三：谢某明（男，38岁）6月份以来，先后3次前往新发地市场购物。6月23日，该人确诊为新冠肺炎病例。经查，谢某明在流调中故意隐瞒2次新发地市场活动史，虽签署居家隔离承诺书，但仍多次前往公共场所活动。目前，警方已对谢某明隐瞒新发地市场活动史、违反隔离规定情况立案调查。

案例四：何某才（男，51岁）、张某英（女，53岁）系夫妻关系，二人在未取得医师执业资格情况下，5月底以来，在暂住地先后接诊两名咳嗽、发热症状患者，且未向疾控部门报告。其中一名患者在京被确诊为新冠肺炎病例，另一名患者返回原籍后确诊，并造成多人感染。警方在何某才、张某英暂住地查获大量药品、注射器等医疗用品，现二人因涉嫌非法行医罪被立案调查。 文/本报记者 蒋若静 李泽伟