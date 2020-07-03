北京加快核酸检测信息平台建设 方便居民通过健康宝查询结果

人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，从核酸检测情况看，目前高风险人群精准聚焦、疫情态势整体趋稳、社会面比较安全。为着眼于更加科学精准有效防控，将持续抓好核酸检测环节，做到“应检尽检”动态清零，“愿检尽检”做好服务。

统筹调度核酸检测能力，科学设置常规采样点，根据区域人口基数，各区保留相应数量的社会采样场所，通过相对固定场所、固定时间、固定力量，为市民提供常态化检测服务。在CBD、中关村等重要商务区、园区投放流动采样车，多点设立小型移动方舱，逐步提高采样便捷性。

进一步畅通预约渠道，已对外发布57家核酸检测电话预约公立医疗机构服务名录，要求24小时内完成检测并提供检测报告单。强化检测结果查询，相关医疗机构通过官方APP、微信小程序、公众号、自助服务机等实现结果查询和下载打印报告。同时，加快检测信息平台建设，方便居民通过“北京健康宝”查询检测结果。