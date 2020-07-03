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北京核酸检测机构增加到170家 单日最高采样121.2万人

2020年07月03日16:52 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强介绍，北京全面提升核酸检测保障能力。通过主动挖掘存量、积极扩大增量，全市检测机构从75家增至目前的170家，日检测量由本次聚集性疫情初期的4万份提至且稳定在45.8万份以上，单日最高检测量为108.4万人。

　　北京加强核酸检测物资保障能力，咽拭子采集器库存量从43.1万增至228.5万，核酸试剂盒库存量从89.1万增至221.5万。医疗垃圾日处理能力从142.5吨提高至212.5吨，负荷处于可控水平。积极组织动员社区工作者、志愿者等各类力量40余万人参与属地居民组织、现场秩序维护等各类服务保障工作，日均设置检测场所443个，采样点位2224个，动员采样医护人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。这些能力，是全市迅速完成大规模核酸检测的重要保障。

(责编：许晓华、李轶群)


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