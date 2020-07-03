北京石景山万达广场核酸阳性女子为无症状感染者 已追查到204名密接者

人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了昨日新增病例情况。

该病例为无症状感染者，女，24岁，住址为海淀区田村路街道田村山南路35号院西砂西区公租房，待业。6月5日从重庆返京。6月14日曾到新发地市场关卡处短时停留，6月15日核酸检测结果为阴性，6月16日凌晨，因先兆性流产，由120救护车转运至丰台妇幼保健院，当日诊疗后，由住地街道派专车将患者接至住地居家隔离。6月18日患者出现发热等症状，由120救护车转运至航天中心医院就诊留观，6月19日核酸检测结果为阴性，治疗后继续居家隔离。其在居家隔离期间多次破坏门磁报警器外出。6月24日至27日，患者先后到石景山妇幼保健院、朝阳医院西院区、朝阳区凤凰妇儿医院就诊。6月28日到海淀区永泰东里社区公婆家，6月29日解除居家隔离管理。6月30日到石景山区民政局，当日下午参加社区核酸检测，7月1日反馈结果为阴性，当日10时自行前往中日友好医院再次进行核酸检测。7月2日到石景山万达广场购物，先后进入木北造型理发店、JHV女装店、伶俐精选内衣店和味千拉面餐厅就餐；12时其接到中日友好医院电话通知，核酸检测结果为阳性，13时许石景山区疾控中心接到报告后即由120救护车转运至石景山医院就诊，诊断为无症状感染者，当晚由120救护车转运到地坛医院。截至今日14时，已追查到204名密切接触者，并进行了隔离医学观察，其他接触人员正在进一步调查核实中。

庞星火再次提醒，集中或居家隔离人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止参加跨房间跨家庭跨院落的聚集性活动，出现任何不适都要及时报告，规范就医。市民朋友要坚持做好个人防护，不参加聚餐、聚会等聚集性活动，服从社区防控管理。有一定风险的人员在核酸检测结果未出时要做好个人闭环管理，不接触或尽量少接触他人。各级医疗机构、基层医疗卫生机构如诊所、门诊部、医务室、保健室、卫生站等如接诊了有关联症状的患者要询问流行病学史，按照有关要求规范处置，及时报告疾控中心并按照相关流程进行转诊。任何人在接受流行病学调查时，必须如实报告行程和接触的人员，依法履行公民防疫责任，隐瞒关键信息并导致传染病传播等后果者要承担法律责任。