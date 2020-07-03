热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京通报昨日2例新增病例详情 均为确诊病例的密接者

2020年07月03日16:48 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了昨日新增病例情况。7月2日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例2例。

　　病例1，女，56岁，住址为丰台区新村街道富锦嘉园，已退休。6月3日曾到新发地市场牛羊肉大厅地下一层采购物品。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，6月29日陆续出现发热、腹胀等症状，6月30日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。7月1日患者核酸检测结果为阳性，7月2日确诊，临床分型为普通型。

　　病例2，女，32岁，住址为丰台区花乡（地区）郭公庄新方向家园，网店经营者。6月13日出现发热等症状，由其丈夫驾车到右安门医院就诊，核酸检测结果为阴性。6月14日至6月21日居家未外出。6月22日患者及其2岁女儿均被确定为确诊病例的密切接触者，当日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。期间,患者核酸检测结果出现阳性，7月1日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，7月2日确诊，临床分型为普通型。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn