北京通报昨日2例新增病例详情 均为确诊病例的密接者

人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了昨日新增病例情况。7月2日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例2例。

病例1，女，56岁，住址为丰台区新村街道富锦嘉园，已退休。6月3日曾到新发地市场牛羊肉大厅地下一层采购物品。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，6月29日陆续出现发热、腹胀等症状，6月30日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。7月1日患者核酸检测结果为阳性，7月2日确诊，临床分型为普通型。

病例2，女，32岁，住址为丰台区花乡（地区）郭公庄新方向家园，网店经营者。6月13日出现发热等症状，由其丈夫驾车到右安门医院就诊，核酸检测结果为阴性。6月14日至6月21日居家未外出。6月22日患者及其2岁女儿均被确定为确诊病例的密切接触者，当日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。期间,患者核酸检测结果出现阳性，7月1日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，7月2日确诊，临床分型为普通型。