北京开展全市公厕消杀工作

人民网北京7月3日电 （池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第七十三次会议，会议强调，对重点区和中高风险街乡防控工作开展检查，整改存在问题，完善防控措施。严格社区封闭式管理，增强社区防控专业能力，尤其要加强与新发地批发市场关系密切的城乡结合部地区村庄防疫管理，严格居家观察措施，做好村内环境消杀和清洁卫生。开展全市公厕消杀工作。

会议强调，要持续抓好复工复产防控，对全市建筑工地开展疫情防控专项检查，督促项目单位严格工地防疫管理、健康监测、生产生活区域专业消杀等措施。加强食品供应全链条排查、消杀和防控工作，农贸市场、菜市场、餐饮店等重点场所防疫要持续抓好。继续做好新发地批发市场消杀、清运和后续处置。