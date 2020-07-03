北京战疫“精准防控”从何而来？

“精准防控，不伤全局”“堪称国内防疫模板”……北京战疫持续推进、战局趋稳向好，不少疾控专家都为北京非常时期的防控成效点赞。

“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”，面对突如其来的疫情，北京第一时间进入战时状态，果断处置的姿态和精准防控的举措，让人印象深刻。溯源迅速，第一时间锁定新发地市场，短短几天即排查相关人员近20万；隔离精确，根据各街道风险等级实行分区管理，根据疫情变化动态调整防控策略；检测有力，截至6月28日12时，全市已累计完成采样829.9万人，检测768.7万人，基本完成“应检尽检”，应检人员动态清零……“点穴”式防控，有效阻断了传播链条，将防疫强度控制在有限范围内，将疫情对社会的影响降至最低，最大限度确保了城市有序运行。

战疫贵在精准，可也难在精准。新发地市场是北京最大的菜篮子，有说法是每天去新发地的人手拉手可以绕北京四环一圈。疫情发生以来，全市共11个区、47个街道发现确诊病例，扩散范围可见一斑。疫情涉及的行业场景、途径、症状复杂多样，餐饮业人员、外卖小哥多有“中招”，为战疫更添挑战。在一座2100多万人口的超大型城市，在1.64万平方公里的土地上，寻找有关人员的蛛丝马迹，其艰巨性复杂性可想而知。而北京以顽强的斗志和扎实的工作，摸排重点人群、筛查易感人群；切小切细“防控单元”，按街道、社区，甚至小区、楼宇实现“精准落子”……在复杂图景中走线穿针，需要严谨的决策部署，更彰显出求精求细的“绣花精神”。

而在“精准防控”的背后，是基层工作者的辛勤汗水。为寻找新发地有关人员，全市7000多个社区、近10万名社区工作者及数十万名志愿者挨家挨户开展“敲门行动”、“地毯式”摸排；为尽快完成“应检尽检、愿检尽检”，医护人员火线出征、日夜奋战；为隔离人员安心“足不出户”，社区工作者事无巨细提供针对性服务，从代扔垃圾到采购生活用品、关注心理健康，每天数不清爬了多少楼、敲了多少门。北京战疫中每一点进展，都凝结着基层工作者的巨大付出。正是他们跑断腿、磨破嘴，冲上去、顶下来，才将精准一点一滴融入到防控进程之中。

疫情防控守护着每一个人，履行防控责任、支持防控工作没有旁观者。除做好自身防护之外，广大市民尤须对一线工作多理解多配合。处于隔离观察期间的人员，本身就是重点人群，更要严守规则，决不能将他人的辛勤劳动视作理所当然，不管不顾放飞自我。当基层工作者为了解决千家万户的后顾之忧而奔忙之时，也应以制度层面的切实保障，帮助他们解决后顾之忧，该奖励奖励，该撑腰撑腰，别让他们身累心也累。

特殊战疫，对北京而言是一场大考，也是一次深刻洗礼。在实现精准防控的过程中，既以战代练、增强本领，同时发现短板、查漏补缺，将宝贵经验用之长远，大城之治必然更加精细、再上台阶。