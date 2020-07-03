昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第七十三次会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前疫情趋稳，但防控形势依然严峻复杂，仍处于最吃劲的时候，疫情防控是第一位的任务。必须坚持外防输入、内防扩散不放松，进一步压紧压实“四方责任”，紧盯重点区域重点场所重点人群，以更加科学精准有效的措施抓好防控工作。

会议强调，各区要落实主体责任，继续做好新发地批发市场相关人员分类延长医学观察时间的后续工作，配备必要力量，主动加强服务和心理疏导，落实健康监测等措施。对解除医学观察的人员，要继续做好健康监测和闭环管理。加强重点人员管理，排查隐瞒新发地活动史、隐瞒密切接触史、不遵守医学观察规定的人员，堵塞防控漏洞。对集中医学观察点严格按照指引加强规范管理。加强跨区域跨部门协同流调，精准快速找到密接者，做到应隔尽隔。

会议强调，要持续抓好核酸检测环节，做到应检尽检动态清零、愿检尽检做好服务。统筹调度核酸检测能力，科学设置常规采样点，用好核酸检测信息化平台，让市民群众预约得上、结果早知道。对检测结果未出的要做好个人闭环管理。继续加强医疗救治，让更多患者及早康复出院。

会议强调，对重点区和中高风险街乡防控工作开展检查，整改存在问题，完善防控措施。严格社区封闭式管理，增强社区防控专业能力，尤其要加强与新发地批发市场关系密切的城乡结合部地区村庄防疫管理，严格居家观察措施，做好村内环境消杀和清洁卫生。开展全市公厕消杀工作。

会议强调，要持续抓好复工复产防控，对全市建筑工地开展疫情防控专项检查，督促项目单位严格工地防疫管理、健康监测、生产生活区域专业消杀等措施。加强食品供应全链条排查、消杀和防控工作，农贸市场、菜市场、餐饮店等重点场所防疫要持续抓好。继续做好新发地批发市场消杀、清运和后续处置。

会议强调，要进一步做好进出京检查工作，提高通行效率。高考在即，要周密细致做好防疫和服务保障，加强考生和工作人员健康监测，考场严格按规范通风、消毒，做好防暑降温，让考生健康、顺利高考。协助国家卫健委专家组开展工作。加强宣传引导，及时回应社会关切，提高公众防疫责任意识。（记者 祁梦竹 范俊生）