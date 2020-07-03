疾控专家：常态化疫情防控阶段 保持良好卫生习惯就是最好的防护

随着新冠肺炎疫情进入常态化疫情防控阶段，日常生活中需要什么程度的防护？口罩戴还是不戴？都是民众关心的问题。2日，重庆市卫生健康委邀请国家卫健委新冠肺炎防控督察组专家、重庆市新冠肺炎救治专家顾问组副组长黄文祥就《重庆市民健康公约》个人防护部分进行解读。

“勤洗手、清洁通风、戴口罩、保持社交距离这些卫生习惯，既是预防新型冠状病毒感染最有效的方法，同时也是预防常见呼吸道传染病和消化道传染病的通用方法。”黄文祥表示，许多常见传染病，如感染性腹泻(痢疾、阿米巴、伤寒、诺如病毒)、急性呼吸道传染病、肠道寄生虫病、皮肤感染、沙眼等疾病都能经手传播。而洗手可以将腹泻致死率减半、急性呼吸道感染致死率减少三分之一。

“我们说的洗手不是只用自来水简单冲一下，而是要使用肥皂、香皂、洗手液等清洁用品，同时洗手时间不少于20秒。”黄文祥说，吃东西前、上厕所后、接触钱币和公共物件后、外出回家等情况，都应该要洗手。

黄文祥特别提到，抗菌湿巾擦手代替不了用流水清洗，“湿纸巾再怎么反复擦手也无法清除皮肤表面的细菌，而‘免洗洗手液’等产品则含有化学物质。所以有条件的情况下，以流水洗手最佳。”

“戴口罩对于新冠肺炎、流感、麻疹、肺结核等呼吸道传染病具有预防作用，既保护自己，又有益于公众健康。”黄文祥表示，处于人员密集场所，如办公、购物、餐厅、会议室、车间，或乘坐厢式电梯、公共交通工具等，都应戴口罩。在中、低风险地区，建议应随身备用一次性医用口罩或医用外科口罩，在与其他人近距离接触(小于等于1米)时戴口罩。在高风险地区，建议戴一次性医用口罩。

“其实越好的口罩佩戴的时间越短，而不是现在大家认为的越长。因为好口罩的过滤性很强，所以佩戴时间应该缩短。”黄文祥说，口罩在弄湿或弄脏后，就需要及时更换。即使没有弄脏，一次性口罩累计使用4至6小时后需要更换新口罩。

黄文祥表示，常态化疫情防控阶段，个人防护还应注意清洁通风，保持居室清洁，养成良好的个人卫生习惯，保持社交距离，避免聚集。(记者 韩璐)