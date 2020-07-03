促进“疫”后经济 巴拿马城免除户外餐饮“占道费”

据南美侨报网7月1日报道，巴拿马首都巴拿马城市议会近日通过第99号政令，决定对整个巴拿马区内的餐厅免收室外公共空间占用费，以此扶持户外餐饮。

据报道，巴拿马城市长法布雷加表示，上述临时措施的执行期限截至12月31日，其目的是通过扶持户外餐饮，重新激活国内旅游活动，促进国民经济的“疫”后恢复。

出于疫情防控考虑，巴拿马卫生部仍未下令允许国内餐厅完全开放。聚集性堂食仍存在病毒传播隐患，因此免费利用户外公共空间让餐营业者看到了一丝曙光。

“我们希望通过上述措施，减少餐厅内的人员密集接触，鼓励国内外游客和消费者选择户外空间作为替代性用餐地点。”法布雷加说。

按照巴拿马城市政府于2016年1月19日颁布的第23号决议第9条，占用巴拿马城老城区历史纪念性建筑群户外空间须办理临时许可。在每月500巴波亚(约合人民币3500元)固定金额的基础上，业者还须按照每平方米每月50巴波亚的标准向市财政部门缴费。

同样，2016年1月19日第24号决议第10条规定，临时占用巴拿马区人行过道和其他公共空间的基础缴费为每月200巴波亚，额外的每平方米收费标准为每月50巴波亚。