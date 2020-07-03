用艺术作品激励人们抗疫

图为来自美国亚特兰大交响乐团的音乐家组成的桃树弦乐四重奏。右一为张妤箐。

（受访者供图）

新冠肺炎疫情暴发以来，海外青年华人艺术家们积极用自己的作品为抗疫成功做贡献。从捐款捐物到举办“云上音乐会”，从创作油画到设计珠宝......海外青年华人艺术家积极创作，用作品向人们传递战胜疫情的力量。

“用音乐传递勇气”

“音乐具有超越时空的力量，新冠肺炎疫情笼罩下，我希望我演奏的音乐能像一缕阳光，突破阴霾。”美国亚特兰大交响乐团小提琴演奏家张妤箐对本报说。

张妤箐自幼学习小提琴，获全额奖学金赴美国茱莉亚音乐学院和耶鲁大学音乐学院深造，后进入亚特兰大交响乐团，成为该乐团最年轻的第一小提琴演奏家。

旅美期间，张妤箐积极参加义演，表演中国传统曲目，用音乐搭建中美文化交流的桥梁。

新冠肺炎疫情在中国暴发后，张妤箐像千千万万个海外华人一样，为中国担心，多方联系各个快递公司想为国内寄去急需的口罩等医疗物资，最终在当地华社的帮助下将口罩寄回中国。

3月开始，张妤箐所在乐团就无法进行线下演出，但张妤箐却一刻都没停止演奏音乐。当看到3月初美国民众还没有戴口罩进行抗疫的意识，张妤箐便主动录制演奏音乐的视频，视频中张妤箐戴着口罩演奏，“希望看到这个视频的人们知道戴口罩是一个正确的选择”。

看到乐团复演的通知一再推迟，张妤箐有些沮丧，“没有观众我们的演奏可能会失去了一些动力”。但她马上振奋起来，“疫情下,人们需要音乐来鼓舞，我们有必要向大家传递一种信念：音乐不会因为疫情而停止。”

张妤箐和同事们演奏了一首乡村音乐《魔鬼回到佐治亚》，录制了视频，并发表在社交媒体上，大受好评。这给了张妤箐和她的同事们举办“云上音乐会”的信心。

之后，张妤箐和同事们线上合奏了贝多芬的弦乐四重奏，“因为这首曲子的风格比较激情澎湃，我们希望人们能体会到这首曲子里蕴涵的力量，增强信心战胜疫情”。

张妤箐表示，今后将和她的同事们继续举办“云上音乐会”，用音乐传递战疫的勇气。

“用绘画传递信心”

当看到一幕幕感人的抗疫故事在中国上演，画家汤雨松再也无法遏制住自己的情感，他拿起了手中的画笔，创作出《守望者——听樱花开的声音》。

汤雨松毕业于俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院。旅俄期间，汤雨松参加过圣彼得堡华人艺术展。此外，其作品《清晨》参加了俄罗斯华人艺术大展并获第三名。

新冠肺炎疫情在中国暴发时，汤雨松刚回到北京的家中。当看到全国各地众志成城，驰援武汉，他深深地被感动，决心创作一系列反映中国万众一心抗击疫情的作品。

《守望者——听樱花开的声音》是该系列的第一幅作品。“守望寓意着人与人之间互相帮助，也寓意着中国的其他省份援助湖北。听樱花盛开的声音则代表着我们期望湖北省早日战胜疫情。”

该画的主体是一名身穿防护服的护士在抱着一名婴儿。谈及该画的创作灵感来源，汤雨松表示，“有一则新闻报道是一名刚产下的婴儿，由于父母都是新冠肺炎患者，只能与父母隔离开，由护士在照顾”。

在画作中，护士紧紧地握住婴儿的手，被托举的婴儿的形状像湖北省的版图形状。汤雨松说：“在画作中，婴儿象征着湖北，护士象征着中国，我想用我的画作向人们传递一种信心：有祖国作为强大的后盾，湖北省一定可以战胜这次疫情。”

此外，汤雨松介绍道，在该创作中，他将传统的作画方式和偏表现的方式相结合，“想反映在疫情中我们结合中医与西医去抗击疫情。”

汤雨松表示，今后将继续完成该系列的作品。“我的创作偏现实主义，我希望用自己的画笔记录下中国砥砺前行的脚步。”

“用设计传递力量”

“人类是一个命运共同体，希望全世界可以早日战胜疫情。而设计所传递的信息也是共通的，我希望我的设计可以向全世界的人们传递战胜疫情的力量。”珠宝设计师郭甜甜对本报说。

郭甜甜毕业于美国达特茅斯学院商学院，曾在非洲担任比尔盖茨基金会资深战略咨询顾问，足迹深入非洲东部的原始部落。此外，郭甜甜还是权威机构认证的宝石学家及珠宝设计师，并创立了自己的珠宝品牌。

谈及创立品牌的初衷，郭甜甜表示，使用的Malaika这个词在斯瓦希里语里意为天使。“7年的非洲生活给我打下了深深的烙印，我希望通过创立该品牌，提醒人们去关注非洲那片被遗忘的角落。”

新冠肺炎疫情暴发后，郭甜甜响应号召，自觉居家隔离。虽然无法参加商业活动，但也给了她潜心设计珠宝的机会，最终设计出了名为“马赛长矛”的系列珠宝。

“马赛长矛”的设计灵感来源于非洲马赛族的风俗，相传当该族的少年成年时，需要手持长矛，单枪匹马去猎杀一头狮子。“每当我遇到困难时，我的脑海中总会浮现一个手持长矛的马赛族少年的背影，这给了我战胜困难的力量。”郭甜甜坦言。

郭甜甜设计这套珠宝的初衷，是为了向世人传递战胜困难的力量。该套珠宝包含着马赛族长矛的元素，“通过设计我想让大家知道，新冠肺炎疫情笼罩下，我们应该像勇敢的马赛族少年一样，用坚韧和勇气去战胜疫情”。

此外，郭甜甜选择用红宝石点缀。“红色象征着勇气、力量，用红宝石点缀不仅让该套珠宝显得生动，而且可以让人们感受到设计师想传递出的力量。”

“今后，我和其他的设计师将继续设计以勇气和力量为主题的珠宝。用我们的设计去鼓舞人们。”郭甜甜表示。